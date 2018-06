Gia đình hai thiếu nữ tử vong tại Hưng Yên muốn trích xuất camera

Liên quan đến vụ hai thiếu nữ Nguyễn Thị T. (12 tuổi, ở xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ), Lê Thị N. (14 tuổi, ở xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ) tử vong tại khu vực chân cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thuộc địa phận xã Hoàn Long (huyện Yên Mỹ) trên người có nhiều vết thương chưa rõ nguyên nhân.

Người nhà nạn nhân cho rằng, cơ quan điều tra trích xuất chiếc camera gắn tại khu vực giữa cầu vượt đường cao tốc, gần nơi hai thiếu nữ tử vong sẽ làm sáng tỏ sự việc.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo công an huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) cho biết, hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ vụ việc một cách hết sức khách quan, công tâm và đúng pháp luật. Còn về việc trích xuất camera và nội dung như thế nào thì cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ.

“Không chỉ camera mà người dân nói mà còn nhiều chiếc camera khác cơ quan điều tra thu thập để đánh giá, phân tích. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng trưng cầu giám định tại Viện khoa học hình sự Bộ Công an và các ban ngành khác để có kết quả chính xác nhất” – vị lãnh đạo cho biết.

Trước đó, theo điều tra, khoảng 22h22 ngày 19/6, tại cầu vượt qua đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thuộc địa phận xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ có phát hiện thi thể 2 nữ sinh: Nguyễn Thị T. (12 tuổi, ở xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ) và Lê Thị N. (14 tuổi, ở xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ), trên người có nhiều vết thương.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 21h45 cùng ngày, sau khi dự sinh nhật bạn tại quán Karaoke ở thôn Từ Hồ (xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ) N. đã mượn xe máy BKS 36M1-019.15 của Bùi Tuấn A. (20 tuổi, ở xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ) đi thì xảy ra sự việc. Sau khi khám nghiệm tử thi, Cơ quan Công an đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.

Đến 14h40 ngày 20/6 gia đình nạn nhân Lê Thị N. đã đưa xe tang lễ chở thi thể con em mình đến cổng Công an huyện Yên Mỹ yêu cầu trả lời nguyên nhân về cái chết của cháu N. Còn gia đình nạn nhân Nguyễn Thị T. đã mang quan tài ra địa điểm xảy ra vụ việc từ lúc 14h45 ngày 20/6, gây ách tắc giao thông trên đường 381 và Quốc lộ 5. Thời điểm này có khoảng 500 người dân tập trung tại đây.



Mặc dù được Công an tỉnh, chính quyền địa phương và Công an huyện tích cực tuyên truyền vận động, tuy nhiên hai gia đình quyết không đưa thi thể con em mình về nhà mai táng. Theo yêu cầu của gia đình, Công an tỉnh Hưng Yên đã đề nghị Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an về khám nghiệm tử thi.



Tuy nhiên, khi Viện Khoa học hình sự đề nghị đưa thi thể về Cơ sở y tế để khám nghiệm, hai gia đình kiên quyết từ chối và không hợp tác. Đến 5h45 ngày 21/6, Lực lượng Công an và chính quyền địa phương đã tổ chức đưa thi thể T. về Trung tâm y tế huyện Văn Lâm để tiến hành khám nghiệm.



Trong quá trình thực hiện, một số đối tượng quá khích đã cố tình chống đối cản trở lực lượng Công an thi hành nhiệm vụ. Lực lượng Công an đã tạm giữ 6 đối tượng xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.



Đối với thi hài cháu Lê Thị N., vào khoảng 6h15 ngày 21/6 gia đình tự nguyện đưa về Trung tâm y tế huyện để các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm. Theo người thân trong gia đình nạn nhân N. sau khi cơ quan pháp y Bộ Công an khám nghiệm tử thi lần 2 sẽ có kết quả sau 1 tháng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Thanh Hà