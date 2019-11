Giả mạo hồ sơ của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam để kêu gọi tài trợ

Quảng cáo

Theo đó, sáng 20/11, ngay trước thời điểm khai mạc chương trình “Ngày hội Di sản Văn hóa Việt Nam Lần II – 2019”, diễn ra trong các ngày 22-24/11 tại Hoàng thành Thăng Long do Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao thực hiện, Văn phòng Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam đã phát hiện ra sự việc giả mạo chữ ký của Chủ tịch, con dấu Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trên các văn bản, thư kêu gọi tài trợ đã được phát tán rộng rãi trong cộng đồng mà không phải do Liên hiệp và Trung tâm phát hành.

Kèm theo đó, các văn bản này đểu sử dụng các chữ ký giả, mạo danh chức danh quốc tế của Chủ tịch Liên hiệp kèm con dấu giả của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam.

Ngoài ra, các đối tượng xấu còn phát hành bốn phôi mẫu chứng nhận giả với bốn nội dung hoàn toàn xa lạ, không nằm trong kế hoạch hoạt động của Lễ Hội, mẫu phôi không có trong hệ thống chứng nhận của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam; Bị a đặt ra giấy mời bằng tiếng Anh – là việc làm vô cùng xa lạ mà Liên hiệp chưa từng làm cho bất kỳ hoạt động nào hướng đến việc phục vụ cộng đồng ở Việt Nam; Giả mạo chức danh quốc tế của Chủ tịch Liên hiệp để ký một văn bản của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, thư mang nội dung tiếng Anh còn chức danh ghi tiếng Việt.

Liên hiệp khẳng định những nội dung được nêu trong các văn bản giả mạo này hoàn không liên quan đến nội dung chương trình mà Liên hiệp đã phê duyệt, đã thống nhất với Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao – đơn vị tổ chức sự kiện. Không những thế, những kẻ làm các văn bản giả mạo đã đưa nhiều nội dung thêm thắt, bóp méo tính chất tốt đẹp của hoạt động của Liên hiệp, mà là lợi dụng Lễ hội và Liên hiệp để phục vụ cho các mục đích tư lợi bất hợp pháp có thể dẫn đến sự tổn thất về tiền của của những người nhẹ dạ, gây ảnh hưởng trầm trọng đến uy tín và hình ảnh của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam nói riêng và uy tín chung của Tổ chức UNESCO.



Trong buổi làm việc của Trung tâm UNESCO Văn hóa và Thể thao để giải trình với Liên hiệp vào chiều ngày 20/11, ông Nguyễn Phúc Lưu - Giám đốc Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao, khẳng định các thư mời và giấy chứng nhận có chữ ký của Chủ tịch Liên hiệp và con dấu của Liên hiệp liên quan đến Chương trình Ngày hội di sản Việt Nam lần thứ II - 2019 không phải do Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao phát hành, không liên quan đến Trung tâm. Giấy mời chính thức của Chương trình được in bằng tiếng Việt. do Giám đốc Trung tâm ký, và đóng dấu của Trung tâm như đã xin phép Liên hiệp trước đây.



Cũng theo ông Lưu, Trung tâm có gửi thư mời tài trợ đến Công ty CP Giáo dục Ba Cây Sồi (địa chỉ tại 180 Quán Thánh và 5A Thành Công, Hà Nội, Tổng Giám đốc là bà Nguyễn Thị Bích Phượng). Sau khi nhận được hồ sơ kêu gọi tài trợ từ phía Trung tâm, Công ty Ba Cây Sồi đã giao cho một nhóm cộng tác viên từ nhiều nguồn khác nhau để đi vận động các cá nhân, tổ chức tham gia hỗ trợ chương trình, nhưng Công ty đã không thực hiện việc kiểm tra giám sát công việc của các nhóm cộng tác viên, từ đó có thể đã để cho một số kẻ xấu lợi dụng danh nghĩa của Lễ hội và danh nghĩa của người lãnh đạo của Liên hiệp để trục lợi bất chính.



Liên hiệp đã yêu cầu Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao tiếp tục yêu cầu Công ty CP Giáo dục Ba Cây Sồi thông báo đầy đủ và chính xác toàn bộ diễn biến cuộc vận động giả mạo cùng tên tuổi những người tham gia để Liên hiệp báo cáo với các cơ quan chức năng can thiệp để ngăn chặn những tổn thất có thể xảy ra làm rối loạn trật tự xã hội và ảnh hưởng đến kết của của Lễ hội Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam sắp diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Ngày hội Di sản Văn hóa Việt Nam là hoạt động thường niên do Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao, đơn vị thành viên của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam thực hiện trong sự bảo trợ và quản lý chặt chẽ của Liên hiệp, nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của cơ quan quản lý văn hóa Thủ đô và sự phối hợp nhiệt tình của Ban quản lý di tích Hoàng thành Thăng long. Liên hiệp coi hoạt động thương niên này là trách nhiệm và đóng góp vô tư theo tinh thần hoàn toàn phi vụ lợi hướng đến cộng đồng vì sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc.



Hoạt động thường niên này của Trung tâm UNESCO Phát triển Văn hóa và Thể thao không hề có kế hoạch hay chương trình xét tặng danh hiệu hay chứng nhận cho bất kỳ cá nhân hay tập thể nào đang hoạt động trên lĩnh vực văn hóa đây mà chỉ là một hình thức lễ hội phục vụ miễn phí cho cộng đồng.

Thanh Phong