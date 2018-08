Giải cứu bé trai 3 tuổi bị cha dượng đánh dã man

Chiều ngày 16/8, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) đã giải cứu thành công một bé trai bị cha dượng bạo hành cách mấy ngày trước đó và đã ra quyết định bắt tạm giam Võ Huyền Anh (SN 1996; ngụ khu phố 8, thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc) về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ, ngày 12-8, do thấy bé Lê Hoàng H. (3 tuổi, con riêng của vợ Anh là chị Lê Thị Ngọc L.) quấy khóc vì không chịu ngủ trưa, Anh tức giận đóng cửa phòng không cho ai vào và phạt không cho bé H. ăn cơm và ngủ. Sau đó, Anh dùng tay, dây thắt lưng có đầu bằng kim loại và một cây nhôm được duỗi từ móc quần áo đánh liên tục vào người, đầu mặt của bé H. gây thương tích.

Bé trai đầy thương tích sau trận đòn của cha dượng.

Nhận tin báo của người trong gia đình bé H., Công an thị trấn An Thới đã đến hiện trường phá cửa vào phòng thì thấy bé H. bị thương tích toàn thân, không mở mắt được.Hiện bé H. được đưa đi giám định thương tích và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Vụ việc đang được Công an huyện Phú Quốc điều tra làm rõ.