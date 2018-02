Giải quyết mâu thuẫn cho con, bố bị đâm tử vong

Công an tỉnh Bắc Giang ngày 2/2 cho biết đang điều tra vụ xô xát dẫn đến chết người tại thôn Đại Giáp, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang (Bắc Giang).Vụ xô xát xảy ra vào khoảng 19h45' tối 1/2, khiến Lê Văn Hải (SN 1977) ở thôn Dốc, xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) tử vong.Theo thông tin ban đầu, con trai anh Hải là Lê Văn Quảng có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên thôn Đại Giáp nên anh Hải cùng một người em họ đến đưa Quảng về và giải quyết mâu thuẫn.Khi đến nơi, anh Hải và nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Anh Hải bị một người dùng hung khí đâm vào vùng ngực, em họ anh Hải cũng bị đánh chấn thương.Sau khi xảy ra sự việc, một người trong nhóm thanh niên đâm anh Hải đã lấy xe ô tô chở nạn nhân đến Bệnh viện Quân y 110, cơ sở 2 ở xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh Hải đã tử vong.Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra làm rõ.

Theo Công lý