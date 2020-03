Giám đốc Công an trực tiếp phá sới bạc lớn ven sông Sài Gòn

TPO - Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương trực tiếp chỉ đạo triệt xóa một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn ven sông Sài Gòn. 64 đối tượng bị tạm giữ để điều tra trong chuyên án do người đứng đầu công an tỉnh này vào cuộc.