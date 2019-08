Giám đốc nhận tiền chạy án trong vụ xăng giả của 'đại gia' Trịnh Sướng là ai?

Quảng cáo

Trong khi đó, nhiều cơ sở bán lẻ thuộc kênh phân phối của Cty Petro Bình Phước chi nhánh Đắk Lắk bán hàng kém chất lượng, bán trái tuyến bị xử phạt hành chính, tước giấy phép hoạt động

Được huỷ bỏ thanh tra thuế do giám đốc bị bắt

Hồ sơ thể hiện, đêm 21/12/2018, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện xe bồn của Cty TNHH thương mại Minh Tâm (Cty Minh Tâm - số 60 đường Trần Quý Cáp, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang cung cấp 4.000 lít dầu DO trái tuyến (không cùng hệ thống) và không hóa đơn, chứng từ cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu Thanh Vân (Xăng dầu Thanh Vân - tại km 10, Tỉnh lộ 1, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn). Quá trình điều tra, công an xác định, trên cùng địa chỉ số 60 đường Trần Quý Cáp (phường Tân Lập) cũng là nơi hoạt động của Cty Petro Bình Phước – chi nhánh tại Đắk Lắk.

Trụ sở làm việc của Petro Bình Phước - chi nhánh Đắk Lắk Trên cơ sở đó, ngày 14/1/2019 đại tá Phạm Minh Thắng - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk ký công văn số 66 đề nghị Thanh tra cục thuế tỉnh này thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế đối với 3 doanh nghiệp, gồm: Cty Minh Tâm; Xăng dầu Thanh Vân; Cty Petro Bình Phước – Chi nhánh Đắk Lắk. Xe bồn của Cty Minh Tâm bán 4.000 dầu DO trái tuyến Ngày 10/6, Cục thuế tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định thanh tra đột xuất tại các doanh nghiệp nêu trên. Ngày 11/6, Cục thuế tổ chức thanh tra tại Cty Petro Bình Phước - chi nhánh Đắk Lắk thì được biết ông Đỗ Quốc Cường - Giám đốc đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông bắt tạm giam từ trước đó nên Cục thuế đã ra quyết định huỷ bỏ các quyết định thanh tra thuế đối với công ty này. Vì vậy, hiện Cty Minh Tâm; Xăng dầu Thanh Vân bị buộc truy thu và xử phạt hành với số tiền gần 173 triệu đồng. “Đây chỉ là một lần kiểm tra duy nhất, xăng dầu Thanh Vân có nhập xăng của Cty Minh Tâm trước đó bao nhiêu lần thì không thể biết được” – một nguồn tin cho hay.

Xăng dầu Thanh Vân nơi nhập 4.000 lít dầu DO trái tuyến Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, tại Đắk Lắk rất nhiều cửa hàng bán lẻ thuộc kênh phân phối của Petro Bình Phước – chi nhánh Đắk Lắk bán hàng kém chất lượng bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt, tạm đình chỉ hoạt động…. Cụ thể, cửa hàng xăng dầu Hoa Nam (tại thôn 13, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk. Cửa hàng xăng dầu Hoàng Gia (tại thôn 3 Bình Minh, xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ…. bị tước giấy phép kinh doanh có thời hạn, vì bán xăng kém chất lượng. Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn chưa trả lời được câu hỏi: xăng kém chất lượng có nguồn gốc từ đâu?



Giám đốc Petro Bình Phước – chi nhánh Đắk Lắk bị bắt là ai?

Sau khi phát hiện một vụ cháy xe máy nghi có liên quan đến xăng kém chất lượng, Công an tỉnh Đắk Nông đã mở chuyên án điều tra, phá đường dây sản xuất xăng giả quy mô lớn của đại gia Trịnh Sướng.

Cụ thể, kiểm tra cửa hàng xăng dầu Vinh Quang (tại thị xã Gia Nghĩa – thuộc cửa hàng bán lẻ của Cty CP Petro Bình Phước, tỉnh Bình Phước), công an phát hiện trong bồn của cửa hàng này có hơn 10 m3 xăng giả. Mở rộng điều tra, công an tỉnh Đắk Nông phát hiện cả một đường dây sản xuất xăng giả quy mô lớn.

Cửa hàng xăng dầu Vinh Quang ở thị xã Gia Nghĩa là cửa hàng bán lẻ của Petro Bình Phước

Tính đến nay, có tới 30 bị can bị bắt vì có liên quan đến đường dây sản xuất xăng giả. Lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông xác định, trong thời gian mở rộng điều tra, ông Đỗ Quốc Cường – Giám đốc Cty Petro Bình Phước – chi nhánh Đắk Lắk đã nhận 240 triệu đồng để chạy tại ngoại cho 1 bị can. Hành vi này đã đủ yếu tố cấu thành tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khi đó, công ty của ông Cường cũng đang bị cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk “sờ gáy” vì có dấu hiệu “trốn thuế”. Bị can này, đã bị tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra.

Hàng loạt đại gia “sa lưới” Từ 1/1/2017 đến nay, số tiền các đối tượng dùng để mua dung môi, các chất làm tăng chỉ số octan là 4.200 tỉ đồng, với khoảng 350 triệu lít xăng giả đã được sản xuất và bán ra thị trường. Công an đã tạm giữ hơn 3,2 triệu lít dung dịch các loại gồm: hơn 2,1 triệu lít hỗn hợp đã pha chế để tạo thành xăng giả, 432.474 lít dung môi chưa pha, 250.000 lít dung dịch, 138.203 lít dầu DO, 260.000 lít xăng A95... Hàng loạt đại gia sa lưới. Cụ thể, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Lưu Văn Nguyện (SN 1977 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP dầu khí Bình Minh, tại tỉnh Hậu Giang). Cty này đã bán cho Trịnh Sướng gần 31 triệu lít dung môi với giá trị 402 tỉ đồng; bán cho Đinh Chí Dũng - Giám đốc Cty TNHH Đinh Trí Dũng, dung môi với số tiền trên 530 tỉ đồng để làm xăng giả.

Vũ Long