Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng bị nhắn tin đe dọa

Ngày 7/5, đại tá Trần Phước Hương - Trưởng Công an quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) cho biết: sáng cùng ngày, Công an quận Hải Châu đã tiếp nhận thông tin và củng cố hồ sơ để tiến hành điều tra vụ việc liên quan đến Giám đốc Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng và cấp dưới bị nhắn tin đe doạ.

Sau khi tiếp nhận văn bản của sở TN&MT thành phố Đà Nẵng trình báo về vụ việc trên, công an thành phố Đà Nẵng đã giao cho công an quận Hải Châu tiến hành xử lý do các đối tượng liên quan đang cư trú tại địa bàn quận này.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc liên quan đến quá trình giải quyết việc tách thửa đất nằm trong quy hoạch của một gia đình trú tại địa bàn quận Hải Châu. Được biết, gia đình này có đơn kiến nghị Giám đốc Sở TN&MT tiếp dân. Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị tham dự buổi tiếp dân và ý kiến của gia đình này, Giám đốc sở TN&MT đã ban hành thông báo kết luận tiếp dân không có cơ sở để giải quyết việc tách thửa đất nằm trong quy hoạch.

Tuy nhiên sau đó, cán bộ trực tiếp xử lý, giám đốc sở TN&MT thành phố Đà Nẵng và gia đình liên tục nhận tin nhắn không đúng sự thật, gây bất an, hoang mang…

Xét các nội dung tin nhắn cho giám đốc sở và cấp dưới làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành và các cá nhân, sở TN&MT thành phố đề nghị Công an vào cuộc.

Nguyễn Thành