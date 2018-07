Giăng bẫy lừa các trai trẻ thích phục vụ 'quý bà'

Hiện 2 đối tượng này đã bị Công an quận Nam Từ Liêm ra lệnh tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra mở rộng.



Để có tiền tiêu xài, đầu tháng 6/2018, Nguyễn Bá Mạnh (24 tuổi) và Lê Duy Khánh (23 tuổi; cùng trú tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã nghĩ ra thủ đoạn lừa đảo những trai trẻ có nhu cầu phục vụ “quý bà” để kiếm tiền "bo".



Theo đó, Mạnh và Khánh lên mạng Zalo lập tài khoản ảo, sử dụng tài khoản Zalo đăng tin nội dung tìm “phi công” là nam giới phục vụ tình dục cho khách hàng là nữ giới với khoản tiền “bo” cao.

Cùng với đó, Mạnh cũng sử dụng tài khoản Zalo trên để đăng tin trong phòng chat với nội dung, tìm một em gái nghe điện thoại, mỗi cuộc điện thoại sẽ trả 100.000 đồng. Và tài khoản Zalo có tên “Ngọc Tú” đã đồng ý kết bạn và nhận lời làm việc cho Mạnh.



Mạnh dặn “Ngọc Tú” nếu có ai gọi điện vào thì bảo người đó đến nhà nghỉ Mộc ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đặt phòng, sau đó nhắn số phòng cho “Ngọc Tú” rồi “Ngọc Tú” nhắn lại cho Mạnh biết.



Sau khi có được số phòng tại nhà nghỉ Mộc mà khách đặt trước, Mạnh chở Khánh đến cửa nhà nghỉ để gặp người thích phục vụ “quý bà”. Bọn chúng phân công nhau, Khánh lên phòng gặp nam thanh niên nọ, còn Mạnh đứng dưới đợi.



Khi lên phòng, Khánh sẽ tự giới thiệu với “trai trẻ” mình là nhân viên an ninh của “quý bà” và yêu cầu “trai trẻ” cho kiểm tra phòng, đồng thời đưa điện thoại cho Khánh “giữ hộ” để tránh việc bị quay phim, chụp ảnh trong lúc “hành sự”.



Cầm được điện thoại, Khánh bảo “trai trẻ” đợi trên phòng, còn Khánh đi xuống đón “quý bà” lên. Tin là thật, “trai trẻ” dài cổ ngồi trong phòng nghỉ đợi, trong khi Khánh cầm điện thoại lên xe Mạnh đã đợi sẵn và bỏ đi. Tài sản lấy được cả hai bán lấy tiền và chia nhau tiêu xài.



Với thủ đoạn này, ngày 16/6, Mạnh và Khánh sử dụng tài khoản Zalo “Quang Huy" kết bạn với anh Trần Văn Hòa trú tại phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội, nhắn tin cho anh Hòa thỏa thuận phục vụ một khách nữ với giá 5 triệu đồng.



Anh Hòa sẽ được nhận 3 triệu đồng, còn 2 triệu trả cho Mạnh và Khánh là tiền công môi giới. Anh Hòa đồng ý. Sau đó, Mạnh và Khánh nhắn tin số điện thoại cho anh Hòa và nói đây là số điện thoại của “quý bà” cần phục vụ.



Sau đó, Khánh lên phòng nghỉ, yêu cầu anh Hòa đưa điện thoại iPhone 7 cho mình “giữ hộ”. Lấy được điện thoại của anh Hòa, Mạnh và Khánh đã chở nhau đi bán cho một người không quen biết lấy tiền chia nhau. Khi biết mình bị lừa, anh Hòa đã nói lại với chủ nhà nghỉ câu chuyện của mình.



Cùng với thủ đoạn nói trên, ngày 22/6, Khánh và Mạnh đã lừa anh Nguyễn Văn Đoàn, trú tại phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội chiếm đoạt chiếc điện thoại Xiaome 5 Pro cũng tại nhà nghỉ Mộc. Tuy nhiên, bọn chúng không thể ngờ rằng, câu chuyện lừa đảo của bọn chúng đã được anh Hòa kể với chủ nhà nghỉ trước đó.



Bởi vậy, khi Khánh vừa cầm được điện thoại của anh Đoàn “giữ hộ” đi từ trên phòng nghỉ xuống thì bị anh Cao Văn Việt là nhân viên quản lý nhà nghỉ nhận ra, gọi Khánh lại để kiểm tra. Biết bị lộ, Khánh liền bỏ chạy. Anh Việt tri hô, đuổi theo, cùng Công an phường Phú Đô và người dân bắt giữ được Khánh.



Trong quá trình bỏ chạy, Khánh đã làm rơi chiếc điện thoại nên không thu giữ được tang vật. Về phần Mạnh, thấy Khánh bị đuổi bắt nên Mạnh đã điều khiển xe máy bỏ chạy.



Biết không thể trốn tội, ngày 24/6, Mạnh đã đến Công an quận Nam Từ Liêm đầu thú.

Theo Công an Nhân dân