Giáng cấp, cho xuất ngũ đối với Thượng uý tát nhân viên bán hàng

Theo Quyết định kỷ luật, anh Nguyễn Xô Việt đã có hành vi xâm hại đến sức khoẻ và cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, vi phạm điểm a, điểm e, khoản 15, mục II, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 16 ngày 8/4/2016 của Bộ Công an quy định việc xử lý kỷ luật của cán bộ chiến sỹ CAND. Đồng thời vi phạm Điều 11, Chương II, Thông tư số 27 ngày 22/8/2017 của Bộ Công an quy định về quy tắc ứng xử của CAND.

Hành vi vi phạm của Thượng uý Nguyễn Xô Việt đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của bản thân, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ chiến sỹ và nhân dân. Do đó, Công an tỉnh Thái Nguyên quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức giáng cấp bậc hàm từ thượng uý xuống trung uý; đồng thời cho trung uý Nguyễn Xô Việt xuất ngũ về địa phương kể từ ngày 19/11/2019.



Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin kèm clip nam nhân viên trạm dừng nghỉ bị người đàn ông mặc đồ thể thao tát vào mặt vì nhắc nhở cháu bé bóc gói xúc xích gây xôn xao dư luận. Nhiều thông tin cho rằng, người đàn ông này là cán bộ công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên).



Được biết, sự việc xảy ra tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng thuộc xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vào chiều 10/11 vừa qua.



Theo lãnh đạo công an xã Tân Phú, vào chiều cùng ngày xảy ra sự việc, một nhóm người mặc đồ thể thao đi xe đạp vào trạm dừng nghỉ Hải Đăng. Một cháu bé trong đoàn tới khu vực bán đồ ăn lấy một gói xúc xích có giá khoảng 40.000 đồng sau đó xé bao bì khi chưa thanh toán và bị nhân viên nhắc nhở.



Tiếp đó, người đàn ông mặc đồ thể thao ngồi ở gần đó được cho là bố cháu bé đã tiến tới có hành vi ném xúc xích về phía nhân viên bán hàng tại quầy. Chưa dừng lại đó, người này đã dùng tay tát vào mặt nam nhân viên đang đứng tại quầy hàng.



Cũng theo lãnh đạo xã Tân Phú, làm việc với cơ quan chức năng hai bên đã hòa giải. Người đàn ông đã tới xin lỗi nhân viên bán hàng. Còn phía người nhân viên bán hàng cho biết do có sự hiểu nhầm dẫn đến mâu thuẫn chứ không phải cháu bé mua hàng không trả tiền.



Ngày 11/11, Công an tỉnh Thái Nguyên đình chỉ công tác 1 tháng Thượng uý Nguyễn Xô Việt để làm rõ vụ việc. Ngày 14/11, Thượng úy Nguyễn Xô Việt đã có đơn gửi Công an tỉnh xin được xuất ngũ.

Thanh Hà