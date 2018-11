Giang hồ thành Vinh bắn gục hai người trong cuộc hỗn chiến

Ngày 5/11, thông tin từ Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Khắc Hiếu (SN 1991, trú tại khối 5, phường Quang Trung, TP Vinh) - người trực tiếp nổ súng bắn 2 người bị thương, để điều tra về tội “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”.

Ngoài ra, Công an thành phố Vinh cũng khởi tố bị can đối với Phạm Đức Nghĩa, Lê Trọng Đức, Lê Ngọc Anh, Nguyễn Gia Định để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, Lê Ngọc Anh bị tạm giam 3 tháng, các đối tượng khác bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Hoàng Khắc Hiếu. Cụ thể, đối tượng Hoàng Khắc Hiếu là đối tượng cầm súng bắn, gây thương tích cho Lê Ngọc Anh (SN 1992, trú tại phường Cửa Nam, TP. Vinh) và Nguyễn Gia Định (SN 1992, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh).

Theo hồ sơ, vào tối 20/10, Hoàng Khắc Hiếu đang ngồi ăn cùng nhóm bạn tại nhà hàng trên Đại lộ Lê Nin thì bị Nguyễn Gia Định đi vào tấn công. Thấy vậy, nhóm bạn của Hiếu đứng dậy cầm ghế đuổi đánh Định. Hiếu rút súng ra bắn Định trúng một phát vào bụng.

Sau đó, nhóm bạn của Định cầm hung khí rượt đuổi đánh Hiếu. Chạy được một đoạn, Hiếu quay lại bắn một phát trúng vào vai Ngọc Anh. Quá trình xô xát, Ngọc Anh tước lấy được khẩu súng và cùng nhiều người đánh Hiếu.

Tang vật vụ án.

Hoàng Khắc Hiếu chạy thoát và bỏ trốn ra Hà Nội. Riêng Nguyễn Gia Định và Lê Ngọc Anh được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy đầu đạn trong người Ngọc Anh, còn Định bị đạn bắn thủng bụng và găm vào sống lưng, chưa phẫu thuật lấy đầu đạn ra được.

Nhận được tin báo, Công an TP Vinh có mặt tại hiện trường. Đồng thời bắt giữ Phạm Đức Nghĩa (SN 1997, trú tại khối Văn Tiến, phường Hưng Dũng, TP Vinh và Lê Trọng Đức (SN 1996, trú tại xóm 1, xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu) để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ngày 25/10, Hiếu -nghi phạm trực tiếp nổ súng đã đến cơ quan công an đầu thú và sau đó được Công an TP Vinh di lý về Nghệ An.

Hiện, CQĐT đang hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảnh Huệ