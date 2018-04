Giao hàng cho chủ xong cuỗm tiền và xe bỏ trốn

Sáng 10/4, tin từ Công an phường Vĩnh Phú, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đã tiếp nhận một đối tượng trộm cắp từ đội Phòng chống tội phạm. Người bị tạm giữ tên Lê Hoàng Nhân (SN 1991, quê Trà Vinh).

Trước đó, ngày 9/4 “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được cuộc gọi từ anh Nguyễn Minh Tâm (SN 1984, quê Đồng Tháp, tạm trú quận Thủ Đức, TP.HCM) về việc anh này bị người làm công lấy tiền hàng cùng chiếc xe máy trốn khỏi nơi làm việc.

Anh nhân là chủ của một đại lý bia, ngày 28/12/2017 anh giao cho người làm công tên Nhân đem bia đi giao hàng cho các đại lý. Tuy nhiên, sau khi giao hàng xong, Nhân chủ động lấy tiền trước hơn 33 triệu đồng. Lấy tiền xong, Nhân bỏ trốn cùng chiếc xe máy của một đồng nghiệp làm chung.

Sau một thời gian dài, dùng nhiều cách nhưng vẫn không liên lạc được với Nhân thì ngày 9/4, anh Tâm cầu cứu đội “hiệp sĩ” Bình Dương.

Tại đây, khi nắm rõ thông tin về đối tượng mà nạn nhân cung cấp, “hiệp sĩ” Hải đã triển khai lực lượng tìm kiếm Nhân. Đến chiều cùng ngày, khi phát hiện đối tượng đang trốn tại địa bàn phường Lái Thiêu, TX.Thuận An, Bình Dương, đội “hiệp sĩ” liền tiếp cận mời đối tượng về Công an phường Vĩnh Phú để làm việc.

Sau khi tiếp nhận đối tượng, Công an phường Vĩnh Phú tiếp tục bàn giao đối tượng đến Cơ quan CSĐT Công an TX Thuận An để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Hương Chi