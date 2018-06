Giáo viên tiếng Anh dâm ô nhiều học sinh bị khởi tố

Ngày 21/6, Thượng tá Nguyễn Hữu Công, Chánh Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (PC44 - Công an tỉnh Bình Dương) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ T.V.T. (27 tuổi, giáo viên dạy tiếng Anh) từng công tác tại trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Phú Giáo có hành vi dâm ô với nhiều học sinh.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, nhiều phụ huynh học sinh đã tố cáo ông T.V.T, đã có hành vi “sờ mó”, thậm chí ngắt, nhéo những chỗ nhạy cảm của các em học sinh nữ và yêu cầu nhà trường, cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Sau quá trình theo dõi xử lý, ngày 23/4, Phòng Giáo dục huyện Phú Giáo đã ra quyết định buộc thôi việc đối với T.V.T. với lý do: “Vi phạm khoản 2, khoản 6, điều 13 của nghị định 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật viên chức”.

Công an huyện Phú Giáo cũng chuyển hồ sơ về Công an tỉnh Bình Dương để xử lý. Thượng tá Nguyễn Hữu Công cho biết, hiện PC44 - Công an tỉnh Bình Dương đã chuyển hồ sơ quan VKSND cùng cấp để tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Dân trí