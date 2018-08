Giấu 19 bánh heroin trong ba đờ sốc xe Santafe

Ngày 30/7, tại xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, tổ công tác gồm 30 cán bộ, chiến sĩ phát hiện ôtô của Giàng A Lành (26 tuổi) nghi vận chuyển trái phép chất ma túy nên kiểm tra.Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Thái Nguyên) cùng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (C47 - Bộ Công an) phát hiện trong ba-đờ-sốc xe ôtô Hyundai Santafe màu đen biển kiểm soát tỉnh Hải Dương cất giấu 19 bánh heroin. Khám xét nơi ở của Giàng A Lành tại bản Cò Lóng, xã Lóng Luông, nhà chức trách thu giữ một khẩu súng quân dụng, 5 viên đạn và một số vật chứng khác liên quan.Lành khai mua số ma túy trên từ Sơn La để mang đi tiêu thụ tại Thái Nguyên với giá 185 triệu đồng một bánh.Mở rộng điều tra, cùng ngày Công an Thái Nguyên bắt Vũ Thị Xuân, (58 tuổi, thu 31 bánh heroin. Xuân là một trong những mắt xích trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma tuý với Giàng A Lành.

Theo VnExpress