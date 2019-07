Giết bạn nhậu rồi cứa cổ tự sát bất thành

TPO - Ngày 29/7, Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành bắt giữ đối tượng Phăn Văn Đoàn (23 tuổi, quê An Giang, tạm trú xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), nghi can trực tiếp gây ra cái chết của anh Lê Văn Nam (19 tuổi, ngụ ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú).