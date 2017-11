Giết nữ chủ quán ăn rồi dùng dao tự sát

Ngày 19/11, lãnh đạo Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) cho biết đang phối hợp cùng công an tỉnh này làm rõ vụ án giết người rồi tự sát.Khoảng 22h30 ngày 18/11, Lê Văn Hai (43 tuổi, ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên) đến quán ăn sáng của chị Tôn Thị Thanh (39 tuổi, ở Phúc Thuận, Phổ Yên, Thái Nguyên). Sau một hồi tranh cãi do có mâu thuẫn từ trước, Hai dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ khiến chị Thanh tử vong tại chỗ.Gây án xong, Hai đã vào phía trong quán ăn đóng chặt cửa. Khi người dân phá cửa vào thì phát hiện người đàn ông này đã dùng dao tự sát. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên Hai đã tử vong.Công an thị xã Phổ Yên đã phối hợp với PC45 và PC54 Công an tỉnh Thái Nguyên khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Zing