Hà Nội tăng cường lực lượng 141 vào ban đêm

Đã có quy trình để giải quyết tụ tập đông người

Tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 12/6, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình trạng tụ tập đông người, biểu tình trái pháp luật và phương án đảm bảo an ninh, an toàn ở Thủ đô Hà Nội, thượng tá Vân cho biết, Công an thành phố Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo thành phố Hà Nội. “Bí thư Thành ủy cũng đã giao UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố có các phương án chủ động phòng ngừa việc này. Chúng tôi đã xây dựng quy trình để giải quyết tụ tập đông người, tuần hành trái pháp luật”, ông Vân nói.

Thượng tá Phạm Tùng Vân, Phó phòng Tham mưu Công an thành phố Hà Nội cảnh báo các hoạt động tụ tập đông người, gây rối, hủy hoại tài sản...sẽ bị xử lý nghiêm. Ảnh: PV.

Ông Vân khẳng định, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Công an thành phố sẽ đảm bảo được an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. “Tất cả các hành vi gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, chống người thi hành công vụ đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Không thể chấp nhận các hành vi đốt phá như ở Bình Thuận và một vài địa bàn khác. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh”, ông Vân nhấn mạnh. Ông Vân cũng thông tin, ngày 10/6, có một nhóm người tụ tập trái phép tại khu vực Nhà hát Lớn và tượng đài Lý Thái Tổ đã bị Công an Hà Nội đưa về trụ sở, xác minh, xử phạt hành chính một số đối tượng.

Tăng cường lực lượng 141 vào ban đêm

Về kế hoạch trấn áp tội phạm của lực lượng 141, ông Vân cho biết, qua thời gian triển khai, các đối tượng mang hung khí khi tham gia giao thông đã giảm đi rõ rệt, góp phần kiềm chế, giảm tội phạm. “Trong một tháng gần đây, số thanh niên ban đêm lạng lách đánh võng gia tăng, chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát cơ động, 141 tăng cường xử lý vào ban đêm...”, ông Vân thông tin.

Ông Vân cũng cho biết, đang tham mưu giám đốc Công an thành phố cho lập 2 đoàn liên ngành kiểm tra hoạt động của các quán bar, vũ trường. “Thành phố lớn thì có quán bar, vũ trường và cũng không thể loại trừ một số đối tượng vào đó sử dụng ma túy tổng hợp, ma túy đá. Về cơ bản chúng tôi sẽ kiểm tra chặt chẽ, không để xảy ra hiện tượng thác loạn hoặc các hoạt động gây phản ứng trong dư luận”, ông Vân thông tin.

Liên quan đến nhiều ý kiến lo ngại nạn cá độ bóng đá nở rộ trong đợt diễn ra World Cup sắp tới, ông Vân cho biết, ngay từ đầu tháng 4, Công an thành phố đã triển khai kế hoạch phòng ngừa đối với tội phạm tổ chức đánh bạc trên địa bàn thành phố. “Cứ đến kỳ World Cup, Euro thì có cá độ bóng đá. Công an thành phố đã nắm bắt tình hình và đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chức năng”, ông Vân cho hay.

6 tháng, 40 vụ xâm hại trẻ em Báo cáo về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2018,đại diện Công an thành phố Hà Nội cho biết: Xảy ra 1.900 vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn, trong đó có 57 vụ trọng án. Tội phạm giết người gia tăng 13 vụ, nhiều vụ do mâu thuẫn bột phát gây khó khăn cho công tác phòng ngừa. Đặc biệt, tội phạm xâm hại trẻ em còn tiềm ẩn phức tạp, xảy ra 40 vụ việc, tăng 4 vụ so với cùng kỳ 2017, trong đó tội phạm xâm hại tình dục chiếm tỷ lệ cao (29/40 vụ), cá biệt, có một số trường hợp bị xâm hại trong thời gian dài như vụ thầy giáo dâm ô nhiều nữ sinh tại Hoài Đức.

Trường Phong