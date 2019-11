Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt một đối tượng tổ chức đưa người đi nước ngoài trái phép

Quảng cáo

Ngày 18/11, thông tin từ Đại tá Nguyễn Tiến Nam - Phó Giám đốc Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Cầm (SN 1964, trú tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) về tội “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Theo CQĐT, Cầm không được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động và đưa người Việt Nam ra nước ngoài. Tuy nhiên trong quá trình làm việc tại Đức, Cầm đã có quen biết một số người quốc gia này và nhận lời đưa người Việt Nam sang Đức làm việc.

Khi trót lọt sang Đức người đi phải đóng cho Cầm 1.000USD/1 người. Cách thức đi là lợi dụng visa du lịch sau đó nhập cảnh vào Azerbaizan, từ đó làm thủ tục xuất cảnh sang một nước châu Âu rồi vào Đức.

Đối tượng Cầm bị bắt giữ tại cơ quan công an (ảnh CAHT) Trong chiều nay Công an Hà Tĩnh đã khám xét nơi ở của Cầm tại tại số nhà 24, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh. Đại tá Nguyễn Tiến Nam cho biết, hiện Công an Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra thêm về hành vi này. Thời gian tới cơ quan sẽ khởi tố một số vụ án hình sự khác để xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật. Trước đó, Công an Hà Tĩnh cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt 2 đối tượng, triệu tập 8 đối tượng liên quan đến hành vi “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” liên quan đến vụ 39 người tử vong trong xe container tại Anh.

