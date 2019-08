Hai anh em trói đại gia trong chung cư cướp hàng trăm triệu đồng

Quảng cáo

Ngày 13/8, Công an quận 2, TPHCM cho biết, đang tạm giữ Hồ Sĩ Nam Trung (SN 1985) và Hồ Nguyễn Trung (SN 1997, em trai của Nam Trung, cùng ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Theo điều tra ban đầu, Nam Trung sử dụng chứng minh nhân dân giả (tên Tuấn) để thuê căn hộ cao cấp tại quận 2, TPHCM ở và hành nghề môi giới bất động sản. Sau đó, Nam Trung quen biết với chị D. (ngụ quận 2). Do làm ăn thua lỗ và ăn chơi hết tiền nên Trung nảy sinh ý định cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Nhiều tang vật bị thu giữ.

Sáng 12/8, Trung hẹn chị D. đến căn hộ nằm tại khu phố 5, phường An Phú, quận 2 để nhờ chị Diễm tư vấn mua căn hộ ở. Khi chị Diễm đến căn hộ trên, Nam Trung và em trai dùng dao đe dọa, lấy dây trói tay, chân chị D. và yêu cầu chị D. phải cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng.

Nam Trung lấy điện thoại của nạn nhân, yêu cầu chị D. đọc mật khẩu và mã đăng nhập rồi tự chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân vào tài khoản của mình và một người khác. Tổng cộng Nam Trung đã thực hiện 3 lần giao dịch và lấy của nạn nhân 200 triệu đồng.

Sau khi lấy được tiền, do có quen biết và nạn nhân năn nỉ nên Nam Trung cởi trói cho chị D., nhốt trong căn hộ rồi cả hai anh em bỏ trốn khỏi hiện trường. Một lúc sau chị D. thoát ra được và đến công an trình báo.

Hồ Sĩ Nam Trung chủ mưu lên kế hoạch rồi rủ em trai cướp tài sản.

Nhận thông tin, công an quận 2 nhanh chóng vào cuộc truy xét, trích xuất camera an ninh trong khu vực điều tra vụ việc. Chỉ trong vòng chưa đến 2h đồng hồ sau đó, công an bắt được cả hai khi đang ở một siêu thị mini trên địa bàn phường Thảo Điền, quận 2.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận hành vi của mình. Ngoài ra, cả hai còn khai đã thực hiện trót lọt một vụ khác với chiêu thức tương tự, chiếm đoạt của nạn nhân 10 triệu đồng cùng nhiều tài sản vào đầu tháng 8.

Hiện công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Ngô Bình