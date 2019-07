Hai cháu bé bị bố dùng then cửa sắt đánh chấn thương sọ não hiện ra sao?

Quảng cáo

Chiều nay (24/7), thông tin với Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Phòng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cho biết, hai cháu bé Vũ Lâm Phong (6 tuổi) và Vũ Gia Khang (22 tháng tuổi) bị chính bố đẻ là Vũ Đăng Dưỡng (31 tuổi, trú tại tổ 34, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) dùng then cửa bằng sắt đánh dập dã man dẫn đến thương tích nặng được hàng xóm phát hiện đưa đi cấp cứu vào sáng qua (23/7) đều đã qua cơn nguy kịch.

Ông Phong cho biết 2 cháu Phong và Khang được đưa đến cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng vùng đầu cổ. Sau khi thăm khám, hội chẩn, do các cháu còn nhỏ, chấn thương nặng, riêng bé Gia Khang bị chấn thương sọ não thể trạng quá yếu nên bệnh viện đã chuyển các cháu lên khoa Hồi sức tích cực

Theo bác sỹ Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng khoa phẫu thuật thần kinh, cột sống thì cả 2 cháu đều được khoa này phẫu thuật và đều đã qua cơn nguy kịch. Trong đó, đêm qua 23/7, cháu Gia Khang đã được phẫu thuật chấn thương sọ não. Sau hậu phẫu, bé đã được chuyển sang phòng cấp cứu khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống để điều trị. Cháu Lâm Phong thương tích nhẹ hơn cũng được phẫu thuật vào sáng nay (24/7) và đang được điều trị tại phòng hồi sức.

Hiện trường xảy ra vụ việc ở tổ 34, thành phố Thái Bình - Ảnh: Hoàng Long

Cũng theo trưởng khoa Nguyễn Anh Tuấn, "Các bé được người thân đưa đến cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng. Gia đình các cháu lại nghèo, không có cả tiền để đóng viện phí. Trường hợp của các cháu đã được bệnh viện quan tâm kêu gọi hỗ trợ một phần. Những người đi chăm bệnh tại khoa thương cảm cũng quyên góp giúp đỡ..."

Cũng chiều nay, 24/7, thông tin từ Công an thành phố Thái Bình cho biết, hung thủ đánh các cháu là Vũ Đăng Dưỡng đã được chuyển đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Bình để kiểm tra, điều trị. "Có thông tin cho rằng đối tượng bị ngáo đá, tuy nhiên, cơ quan công an xác định đối tượng có biểu hiện tâm thần, từng có tiền sử điều trị bệnh tâm thần nên đã đưa Dưỡng đến xác định bệnh, điều trị. Sau đó mới tính đến chuyện có khởi tố hay không", vị cán bộ Công an thành phố Thái Bình thông tin.

Hoàng Long