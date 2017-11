Hai chị em nguy kịch sau khi mời pháp sư về nhà... trừ tà

Chiều 16/11, bác sỹ Vũ Dzuy, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, tối 15/11 đơn vị tiếp nhận hai bệnh nhân nữ là hai chị em ruột tên là Nguyễn Thị Thủy ( 47 tuổi) và Nguyễn Thị Nhàn (44 tuổi) cùng ngụ huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, trong tình trạng có nhiều vết bầm tím trên người, thận dập nát. Đặc biệt, chị Nguyễn Thị Thủy bị hôn mê sâu, suy hô hấp, đa chấn thương, có nhiều máu tụ lớn ở phần cổ.Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, từ hơn một tháng qua, chị Nguyễn Thị Thủy có biểu hiện lên cơn nói nhảm, tự xưng tên ông bà. Nghi vợ bị ma nhập, ngày 14/11, chồng chị Nguyễn Thị Thủy đã mời một thầy pháp sư ở tỉnh Đăk Lăk về để “trục xuất” con ma ra khỏi người chị Thủy.Khi trừ tà, thầy pháp sư mời hết người nhà ra ngoài và bắt đầu dùng roi dâu đánh liên tục vào người chị Thủy. Liên tiếp trong hai ngày 14 và 15/11, chị Nguyễn Thị Thủy bị thầy pháp sư đánh đến ngất xỉu hai lần. Thương chị, em gái của chị là Nguyễn Thị Nhàn đã van xin "con ma" nhập vào người mình và bắt đầu nói nhảm. Thấy thế, thầy pháp sư chuyển sang đánh chị Nhàn.Đến chiều 15/11, cả hai chị em đều khó thở, ngất xỉu và được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cấp cứu, nhưng do tổn thương quá nặng nên sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.Hiện chị Nguyễn Thị Nhàn đã hồi tỉnh, nhưng do thận bị dập nát nên đã chuyển sang tình trạng suy thận cấp, đang được theo dõi tại khoa Nội Thận. Riêng trường hợp chị Nguyễn Thị Thủy vẫn đang được theo dõi đặc biệt tại khoa Cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, nguy kịch.Theo bác sỹ Vũ Dzuy, trong nhiều năm qua, Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận cấp cứu nhiều trường hợp do uống mật cá trắm, uống bùa để trừ tà, nhưng chưa ghi nhận trường hợp nào bị đánh đến mức nhập viện như thế này.

Theo Báo Tin tức