Hai chiến sĩ Công an Đà Nẵng hi sinh khi làm nhiệm vụ

TPO - Trong lúc làm nhiệm vụ, truy đuổi nhóm đua xe, hai chiến sĩ công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng ) đã hi sinh. Công an TP Đà Nẵng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.