Hải Dương thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay

Đây là lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay do lực lượng cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, bắt giữ.Vào thời điểm trên, lực lượng chức năng đã kiểm tra xe ôtô Innova biển kiểm soát 15A-236.11 do Nông Văn Thành, sinh năm 1959, trú tại phường Tô Hiệu, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng điều khiển, chở theo 2 đối tượng là Hoàng Thị Minh Hà, sinh năm 1954, trú tại quận Lê Chân và Hoàng Thị Hân, sinh năm 1941, trú tại xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phía sau xe có một hộp cát-tông, trong đựng gần 1kg heroin (tương đương với 3 bánh heroin) được chia nhỏ, cất giấu trong 5 hộp hương vòng và để lẫn trong nhiều đồ hàng mã, hàng thờ cúng.Tại cơ quan điều tra, bước đầu xác định số ma túy trên là của Hoàng Thị Minh Hà. Trước đó, Hà đã thuê xe của Thành để chở đi lễ tại Lạng Sơn với giá 1,2 triệu đồng.Hoàng Thị Minh Hà là đối tượng đã bỏ chồng, có con mắc nghiện và hiện đang chấp hành án phạt tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Vietnamplus