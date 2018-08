Hai 'hiệp sĩ' ở Đồng Nai bị trộm đâm gục lúc rạng sáng

Ngày 21/8, sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Đồng Nai, 2 “hiệp sĩ” thuộc Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai bị thương trong khi bắt trộm đã qua cơn nguy hiểm. Ông Nguyễn Minh Hưng (46 tuổi) đã xuất viện, riêng ông Phan Văn Hóa (55) tuổi vẫn còn điều trị với vết thương do dao đâm vào mạn phải sườn (rất may là cú đâm chí mạng của kẻ gian trúng vào phần mềm)

Ông Phan Văn Hóa

Cùng ngày cơ quan điều tra đã thực hiện khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của 2 nạn nhân. Hồi phục lại sau nhiều giờ cấp cứu, ông Hóa kể lại thời điểm giáp mặt 2 đối tượng trộm cắp và bất ngờ bị chúng tấn công gây thương tích.

Ông Hóa kể, vào rạng sáng cùng ngày, nhận tin người dân phản ánh có 2 nam thanh niên đang cắt khóa cửa một căn nhà trong con hẻm ở khu phố 12 (phường An Bình), ông cùng “hiệp sĩ” Nguyễn Minh Hưng nhanh chóng đến địa bàn. Khi đến nơi, địa bàn là một con hẻm cụt, ông và anh Hưng đứng ngoài hẻm để theo dõi. Thấy bị động, 2 đối tượng đi trở ra, khi đến gần chúng bất ngờ tấn công.

“Chúng dùng bình xịt hơi cay vào mặt chúng tôi rồi lao vào đánh. Một tên dùng cây đánh, còn một tên dùng dao đâm trúng vào mạn sườn phải của tôi. Thấy chúng có hung khí, nên những người dân đứng ở hiện trường không dám vào can ngăn. Sau khi đâm chúng tôi, chúng bình thản đi ra đầu hẻm lên xe máy tẩu thoát”.

Ông Hóa và ông Hưng là thành viên đội dân phòng phường An Bình đồng thời cùng tham gia Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường An Bình.

Đức Minh