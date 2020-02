Hai khách du lịch Ðức bị tai nạn thảm khốc trên đèo Lò Xo

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h chiều 19/2, cặp vợ chồng quốc tịch Đức là chị Jasmin Hannig (30 tuổi) và anh Johann Maximilan Hannig (32 tuổi) điều khiển xe máy biển số 92G1 - 300.85 trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Kon Tum đi Quảng Nam. Khi đến Km1406 + 300 ở đèo Lò Xo (đoạn qua xã Đắk Man) thì va chạm với ô tô biển số 120.18 do anh Phạm văn Mạnh (44 tuổi, Nam Định) điều khiển chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến chị Jasmin Hannig tử vong tại chỗ, anh Johann Maximilan Hannig được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong.

Trong ngày 20/2, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh Kon Tum phối hợp với trung tâm Y tế huyện Đắk Glei hoàn tất các thủ tục để đưa thi thể vợ chồng du khách người Đức tử vong do tai nạn giao thông trên đèo Lò Xo về bảo quản tại thành phố Đà Nẵng. Cùng với đó Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum đã liên hệ với lãnh sự quán Đức tại thành phố Hồ Chí Minh để tìm người thân của 2 du khách. Toàn bộ chi phí đưa thi thể vợ chồng du khách Đức về Đà Nẵng do Ban ATGT tỉnh Kon Tum đảm nhận.

Tiền Lê