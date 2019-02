Hai nam thanh niên đến nhà bạn gái chúc Tết bị cả làng vây đánh

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 6/2 (tức mùng 2 Tết Kỷ Hợi), tại xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Vào thời điểm trên, có 2 nam thanh niên đi xe máy từ huyện Yên Thành, Nghệ An, sang tìm nhà một bạn gái mới quen qua mạng để đi chúc Tết.

Do không biết nhà nên hai thanh niên này đã dừng lại hỏi đám trẻ con bên đường. Qua nói chuyện, một cháu bé cho biết mình là người thân của cô gái mà hai người đang hỏi nên đã đồng ý lên xe đi cùng để chỉ đường.

Khi đi về gần đến nhà, đúng lúc bố mẹ cháu bé đi tìm con. Thấy con ngồi trên xe người lạ mặt nên nghĩ con bị bắt cóc nên đã hô hoán. Nghe tiếng hô, người dân ùa ra vây đánh hội đồng hai thanh niên này.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt ở hiện trường để giải cứu hai nam thanh niên trên. Qua xác minh, công an xác định hai thanh niên bị đánh hội đồng do hiểu nhầm.

