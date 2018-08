Hai người đàn bà bị bắt cóc vì nợ tiền không trả

Ngày 9/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phối hợp với công an huyện Nga Sơn bắt giữ 3 đối tượng là Mai Văn Tâm (SN 1993), Mai Đình Đông (SN 1999; đều ở xã Nga Yên) và Ngô Văn Đại (SN 1995; ở xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn) về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, ngày 2/8/2018, 3 đối tượng này đã mang theo hung khí, khống chế và bắt giữ trái pháp luật đối với chị V. T. Q, (SN 1961, ở xã Nga Mỹ) và chị V. T. H. (SN 1969 ở thị trấn Nga Sơn) sau đó yêu cầu người nhà của 2 phụ nữ này mang tiền đến trả nợ thì mới thả.

Sau khi nhận được tin báo của gia đình chị Q và chị H, công an huyện Nga Sơn đã nhanh chóng xác minh và tiến hành giải cứu và đưa 2 nạn nhân về nhà an toàn. Đồng thời, phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ 3 đối tượng này khi chúng chưa kịp bỏ trốn.

Nguyên nhân ban đầu đực xác định là do chị V. T. Q và chị V. T. H có vay nợ của 1 đối tượng trên địa bàn thị trấn Nga Sơn nhưng chưa trả, nên đã bị 3 đối tượng trên bắt giữ trái pháp luật để đòi nợ.

Hoàng Lam