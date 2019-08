Hai nhân viên trường Pascal đe dọa, ném cát vào mặt công an

Quảng cáo

Ngày 4/8, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đã ra quyết định tạm giữ đối với Đỗ Văn Hà và Nguyễn Thị Hồng về hành vi "Chống người thi hành công vụ".



Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 2/8, công an quận Bắc Từ Liêm tiếp nhận được trình báo của người dân về việc một số nhân viên trường Pascal bị bắt giữ trái phép tại trường thuộc phường Cổ Nhuế 1.



Khi lực lượng chức năng có mặt toàn bộ cổng ra vào đã bị khóa, nhân viên bảo vệ không hợp tác mở cửa. Trong lúc lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cắt khóa thì bà Vũ Thị Liên (SN 1960, trú xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì) đứng phía trong chỉ đạo bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1963, trú tại xã Văn Bình, Thường Tín) bốc cát ném vào mắt lực lượng chức năng và bị bắt giữ ngay sau đó.



Cùng thời điểm, bảo vệ trường Pascal là ông Đỗ Văn Hà (SN 1954, trú huyện Tiền Hải, Thái Bình) mang theo một con dao dài 25cm trong người chạy đến khu vực lực lượng công an làm nhiệm vụ chửi bới đe dọa ‘‘đứa nào động vào là tao đâm’’.



Ngay lúc đó Nghiêm Nhật Anh (SN 1993, trú phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm) dùng điện thoại quay video đồng thời chửi bới, cản trở lực lượng công an đang thi hành công vụ.



Cơ quan công an cũng xác định những người bị giam giữ gồm có chị Nguyễn Hồng Linh, anh Tăng Văn Lương, Nguyễn Quý Hưng và Nguyễn Văn Dũng là nhân viên trường Pascal.



Tại cơ quan công an, chị Linh cho biết, nguyên nhân vụ việc do bà Lê Thị Bích Dung, Phó Giám đốc Công ty TDS và bà Trần Kim Phương - chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TDS đang có tranh chấp dân sự về hợp đồng đầu tư nên bà Dung cử người vào trông giữ tài sản đã bị bà Phương thuê người bao vây không cho nhóm cán bộ trên ra ngoài.



Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Thanh Hà