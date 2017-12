Hai nhóm ‘cò đất’ hỗn chiến vì mâu thuẫn ăn chia

Ngày 31/12, thông tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) xác nhận, đơn vị vừa triệu tập một số đối tượng “hỗn chiến” với nhau liên quan đến “cò” đấu giá đất.

Nạn “cò”đấu giá đất đang rất phức tạp tại địa bàn Nghệ An.



Trước đó, ngày 23/12, tại địa bàn xóm 6, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, xảy ra một vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm do 2 đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 1995), trú tại xã Diễn Bích và Ngô Văn Sử (SN 1973), trú tại xã Diễn Thành cầm đầu.

Bước đầu, CQĐT xác định nguyên nhân khiến 2 nhóm này đánh nhau là do mâu thuẫn trong việc chia lợi ích khi thực hiện vụ “cò” đấu giá đất xảy ra tại địa bàn một huyện khác. Do không đồng quan điểm nên hai nhóm hẹn nhau nói chuyện bằng vũ lực. Tại hiện trường, công an thu giữ 3 xe ô tô, 30 đao kiếm, cuốc, vét…

Ngay sau đó, Công an huyện Diễn Châu đã thành lập Chuyên án 1217G và mở rộng điều tra.

Hiện, CQĐT đã triệu tập 13 đối tượng liên quan để điều tra làm rõ. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Cảnh Huệ