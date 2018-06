Hai 'ông trùm' ma túy ở Sơn La bị vây bắt, tiêu diệt thế nào?

Nguồn tin của Tiền Phong được biết, ngày 27/6, Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tổ chức bao vây, tấn công hai địa điểm là nhà của Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984, biệt danh Thuận chột) tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

Đây là hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bị Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh truy nã. Tuân và Thuận sau đó đã bỏ trốn về bản Tà Dê, xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La) và lôi kéo một số đối tượng truy nã ở nơi khác đến làm gây mất tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an Sơn La đã kiên trì vận động, thuyết phục các đối tượng đầu thú. Tuy nhiên, những đối tượng này không chấp hành.

Xe bọc thép xuất hiện tại khu vực vây giáp bắt giữ các đối tượng. Ảnh: Facebook Hoàng An Thắng

Nhà của các đối tượng được lắp đặt camera, xây dựng kiên cố, có hầm thiết kế che chắn, bên trong tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng, xăng, bình ga để chống trả lực lượng vây bắt...

Sau gần hai ngày vây giáp, đến ngày 28/6, lực lượng công an đã tiêu diệt đối tượng Thuận và Tuân, đồng thời bắt 3 đối tượng ra hàng.

Cơ quan công an cũng thu giữ tại nhà Nguyễn Văn Thuận 4 súng quân dụng, 75 viên đạn, 3 quả lựu đạn, 7 bình ga và đang phong tỏa nhà Nguyễn Thanh Tuân để kiểm tra, thu hồi vũ khí, tang vật.

Trao đổi với Tiền Phong chiều muộn 28/6, Chủ tịch xã Lóng Luông – ông Tếnh A Chìa cho biết, nơi diễn ra cuộc vây ráp cách trung tâm xã Lóng Luông chừng 10 km, là điểm nóng về ma túy.

Trước đó cơ quan chức năng địa phương đã có phản ánh về việc 2 nghi phạm truy nã Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn Văn Tuân lưu trú trên địa bàn. Sau khi nhận được thông tin từ lực lượng cảnh sát, UBND xã Lóng Luông đã huy động các lực lượng phối hợp thông báo người dân địa phương không tập trung vào khu vực nhà 2 đối tượng, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong quá trình vây bắt Thuận và Tuân.

Tang vật được cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Công an nhân dân

Trước đó, ngày 7/6, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy tại cụm địa bàn các xã: Hang Kia, Pà Cò (huyện Mai Châu, Hòa Bình) và xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, Sơn La). Trong đó, Lóng Luông là địa bàn trọng điểm nhất về ma túy, có 34 người có biểu hiện nghi vấn mua bán, vận chuyển ma túy; 32 kẻ truy nã về ma túy, trong đó có 2 người mang lệnh truy nã về ma túy đặc biệt nguy hiểm.

Nguyễn Hoàn