Hải Phòng: 'cát tặc' chém trọng thương chủ đầm tôm vì dám ngăn cản

Vừa qua, Tiền phong nhận được đơn tố cáo của anh Trần Văn Luyện (SN 1985, trú tại thôn An Hồ xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) về việc anh này bị một nhóm người dùng dao kiếm bất ngờ tấn công khiến Luyện phải nhập viện trong tình trạng thương tật 20%.

Toàn thân Luyện chi chít vết chém do nhóm "cát tặc" dùng dao kiếm tấn công.

Câu chuyện bắt đầu từ ngày 1/6/2018, khi anh Trần Văn Luyện cùng một người bạn chung vốn mua 8 ha đầm ở đường đê xã Phả Lễ - huyện Thủy Nguyên, gần cảng cá Đông Xuân để nuôi trồng thủy sản. Vừa mua được 1 tuần, Luyện phát hiện có một nhóm người tiến hành hút cát ngay sát bờ đê của đầm. Sợ ảnh hưởng đến chân đê nên Luyện đã yêu cầu số người này dừng việc hút cát.

Ngày sau đó, vào ngày 14/6, một người tự xưng tên Thắng gọi điện thoại tỏ ý muốn gặp để trao đổi về việc hút cát: “Tôi đồng ý gặp vì nghĩ chỉ để nói chuyện, không hề có bất kỳ một ý định đánh nhau hay gây gổ gì. Tôi đi một mình xuống bưu điện xã An lư để gặp Thắng nói chuyện. Đi cùng Thắng là 5 người khác, đi xe bán tải màu đỏ, biển số xe 15C-127.66. Đi sau xe bán tải của Thắng là 5-6 xe taxi của hãng N. G chở theo khoảng hơn 20 người” – anh Luyện kể lại.

Chỉ vừa ngồi xuống được một lúc, chưa kịp nói về việc hút cát, anh Luyện đã bị một đối tượng ném cốc nước vào mặt, ngay sau đó nhóm người kia cầm dao kiếm lao vào chém tới tấp. Luyện dùng tay, chân và thân mình đỡ nhiều nhát kiếm nên toàn thân bị trọng thương, chỉ đến khi những người dân gần đấy ra sức can ngăn và gọi điện báo Công an nhóm người kia mới chịu bỏ đi.

Vị trí nhóm "cát tặc" thường xuyên hút cát ngay sát chân đê Phả Lễ.

Sau khi bị chém thập tử nhất sinh, anh Luyện đã làm đơn tố giác tội phạm, cũng như đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng huyện Thủy Nguyên. Đến ngày 12/7, Luyện nhận được thông báo của Công an huyện Thủy Nguyên thông tin về kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm, trong đó có nêu rõ: Căn cứ tài liệu điều tra, xác định có dấu hiệu tội phạm, cố ý gây thương tích quy định tại Điều 134, Bộ luật hình sự.

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thủy Nguyên xác định Luyện tổn thương 20% cơ thể.

Ngày 12/7/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích xảy ra tại thôn An Thắng, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng ngày 14/6/2018. Tuy nhiên, cho đến nay người bị hại chưa nhận được thông báo về việc xử lý các đối tượng liên quan.

“Sự việc tôi bị đánh chém đã quá rõ ràng, Công an đã xác định được nhóm đối tượng đánh tôi. Từ sau sự việc xảy ra, gia đình tôi, và những người thân vẫn bị ném đá vào nhà và đe dọa tinh thần, tôi rất lo lắng và mong cơ quan chức năng Công an huyện Thủy Nguyên nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ trách nhiệm nhóm đối tượng này để trả lại công bằng cho tôi, cũng như xử lý nghiêm minh nhóm đối tượng côn đồ coi thường pháp luật đã gây thương tích nặng cho tôi” - anh Luyện trình bày.

Ngày 25/7, trao đổi với Tiền phong, đại diện Công an huyện Thủy Nguyên cho biết: "Liên quan đến sự việc của anh Luyện, cơ quan Công an chúng tôi vẫn đang quá trình điều tra. Bước đầu đã xác định được các đối tượng có lên quan. Chậm nhất sau 1 tuần nữa sẽ có kết quả".

Hoàng Dương