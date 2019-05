Hai phụ nữ nghi sát hại 2 người đổ bê tông phi tang khai gì?

Sáng 18/5, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Sau khi phát lệnh thông báo truy tìm các nghi can liên quan đến vụ án vào tối 17/5, Công an đã bắt 4 đối tượng điều tra làm rõ vụ án.

Trong đó, có 1 đối tượng mà điều tra viên đang tập trung lấy lời khai để làm rõ mức độ liên quan đến vụ án hay đồng phạm. Qua đấu tranh đến nay, các đối tượng bước đầu đã khai nhận hành vi sát hại hai nam thanh niên để phi tang. Do mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt mà chúng đã nhẫn tâm sát hai nạn nhân.

Công an đang tập trung làm rõ động cơ gây án và các mâu thuẫn dẫn đến vụ án mạng đau lòng trên.

Như thông tin đã đưa, lúc 2h30’ ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ 4 phụ nữ trong nghi án giết hai nam thanh niên rồi phi tang gây rúng động dư luận tại xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương.

Các đối tượng bị bắt giữ tại một khách sạn thuộc khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) gồm, Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, ngụ phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) và một người tên V.

Cả nhóm này bị bắt khi lái chiếc xe ô tô Ford 7 chỗ BKS 51A-718.30 đi ra từ khách sạn một khu dân cư Tiamo.

