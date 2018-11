Hai tên cướp xịt hơi cay vào cảnh sát khi bị truy đuổi

Ngày 15/11, Công an Phú Nhuận đã bàn giao Vũ Hữu Luân và Lê Sỹ Tân (cùng 25 tuổi, ngụ quận Tân Bình) cho Công an quận 3 để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Khoảng 5h30 ngày 14/11, tổ trinh sát thuộc Công an quận Phú Nhuận tuần tra trên đường Đặng Văn Ngữ thì phát hiện Luân và Tân chạy xe máy mang theo ba lô có biểu hiện nghi vấn. Cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra thì 2 thanh niên tăng ga bỏ chạy.

Cuộc truy đuổi diễn ra với tốc độ cao. Khi trinh sát đuổi kịp thì tên ngồi sau dùng bình xịt hơi cay tấn công. Đến con hẻm 165 Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, trinh sát vượt lên thì bị 2 thanh niên đạp ngã xe.



Trước sự manh động của Luân và Tân, cảnh sát buộc nổ súng chỉ thiên để khống chế.

Tang vật thu giữ. Ảnh: Công an.

Tại công an, Luân và Tân khai từng có tiền án về tội Cướp giật tài sản. Do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp. Sau khi giật túi xách của một phụ nữ ở quận 3, hai nghi can tẩu thoát rồi bị trinh sát quận Phú Nhuận bắt giữ.Kiểm tra trên người 2 nghi can, cảnh sát thu giữ bình xịt hơi cay, xe máy, ba lô chứa 2 chiếc iPhone, sổ tiết kiệm 1,2 tỷ đồng mang tên Nguyễn Thị Thanh Minh.