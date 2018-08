Hai tên trộm hung hãn nã đạn vào người dân trên đường tháo chạy

Ngày 13/8, thông tin từ UBND phường Bến Thủy, TP Vinh (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người bị thương do bị các đối tượng trộm chó tấn công. Hiện, công an đang tiến hành điều tra, làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h50 (ngày 12/8) tại địa bàn khối 10, phường Bến Thủy, TP Vinh, một số người dân địa phương đang tập thể dục tại sân bóng chuyền của khối 10 thì phát hiện 2 đối tượng đi xe máy chở theo dụng cụ bắt chó và 2 con chó buộc ở trên xe máy.

Hiện trường vụ việc.

Mặc dù không truy đuổi nhưng người dân tri hô lên. Thấy vậy, các đối tượng không bỏ chạy mà quay đầu xe máy lại, dùng súng tự chế bắn vào người dân. Chưa dừng lại, hai đối tượng đã ném một chiếc chai thủy tinh đã bịt kín, trong đó chứa hàng trăm chiếc đinh sắt, có mùi xăng nồng nặc.

Anh C. được điều trị tại bệnh viện.

Một số người dân tìm kiếm vật dụng cố thủ thì bị hai đối tượng này tiếp tục nổ 3 phát súng rồi rời khỏi hiện trường. Sự việc khiến anh N.N.C. (SN 1971), trú tại khối 10, phường Bến Thủy) bị đạn bắn trúng đùi phải. Thông tin được báo lên cơ quan chức chức năng.

Viên đạn được lấy ra từ đùi phải của anh C.

Tại bệnh viện, kết quả chụp phim cho thấy, anh C. bị viên đạn xuyên gần qua bắp đùi, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và phẩu thuật lấy viên đạn ra khỏi người bệnh nhân an toàn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cảnh Huệ