Hai thanh niên 18 tuổi cắt cổ tài xế taxi để cướp

Sáng 1/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh đã thu được con dao là hung khí nghi phạm sử dụng để cắt cổ, cướp tài sản lái xe taxi. Trước đó, đêm 31/7, Công an thị xã Từ Sơn đã bắt giữ Hoàng Như Quỳnh và Nguyễn Bình Phú (đều 18 tuổi, trú ở xã Bình Phú, TP Tuyên Quang).



Hai người trên từ Tuyên Quang “dạt” về Hà Nội chơi bời, lêu lổng. Do không có tiền tiêu, chúng bàn nhau đi cướp tài sản của lái xe taxi.



Theo đó, Quỳnh và Phú chuẩn bị mũ lưỡi trai, dao, bịt mặt giấu trong ba lô. Đêm 29/7, Quỳnh đeo ba lô bên trong có hung khí, cùng Phú đến cổng bãi xe số 1, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội để tìm “con mồi”.

Tại đây, chúng thấy có xe taxi đang dừng đón khách nên đã đề nghị tài xế chở đến khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh. Thấy 2 thanh niên trẻ, lái xe là anh Nguyễn Văn Thành (26 tuổi, trú ở xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã không muốn đi nhưng sau lại tặc lưỡi cho họ lên xe.



Theo chỉ dẫn của Quỳnh và Phú, anh Thành chở chúng đến khu phố Tam Lư, phường Đồng Nguyên, Từ Sơn. Đến đây, họ lại yêu cầu chở đến sân bay Nội Bài, anh Thành lại đi theo chỉ dẫn. Do thấy nghi ngờ từ trước nên anh Thành đã cảnh giác gọi điện đàm cho đồng nghiệp, đồng thời mở cửa kính xe để đề phòng khi cần hỗ trợ.



Khi anh Thành đưa 2 thanh niên này về sân Nội Bài, đến khu công nghiệp Quang Minh, Sóc Sơn thì họ lại đòi quay về Từ Sơn.



1h ngày 29/7, anh Thành chở 2 người về đến khu phố Ao Sen, phường Đình Bảng, Từ Sơn. Tại đây, Quỳnh giả vờ mượn điện thoại của anh Thành để gọi cho người thân đến trả tiền nhưng mục đích chính là xuống xe bỏ trốn, lấy luôn điện thoại của nạn nhân. Biết âm mưu của chúng, anh Thành không cho Quỳnh và Phú xuống xe, yêu cầu trả lại điện thoại và trả tiền cước mới được xuống.



Thấy biểu hiện của Quỳnh và Phú như vậy, anh Thành đã điện thoại cho đồng nghiệp đề nghị giúp đỡ. Lợi dụng sơ hở của nạn nhân khi đang gọi điện thoại, Quỳnh lấy dao trong ba lô ra, cắt cổ nạn nhân để cướp tài sản. Anh Thành dùng hết sức hất tay của Quỳnh ra đồng thời dùng chân đá vào con dao để chống cự. Phú lao vào hỗ trợ đồng bọn sát hại nạn nhân để cướp tài sản.



Anh Thành nhanh trí thò cổ ra ngoài kêu cứu. Cùng lúc đó, có phương tiện đi tới nên Quỳnh và Phú xuống xe, bỏ trốn. Anh Thành bị thương ở cổ, tay và lòng bàn chân phải, được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.



Ngay khi nhận được tin, Công an thị xã Từ Sơn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ truy xét “nóng” trong đêm để bắt giữ những người gây án. Qua rà soát, lực lượng chức năng xác định, kẻ gây án không phải là người địa phương nhưng thông thạo địa hình, đã chuẩn bị hung khí, kế hoạch gây án từ trước.



Sau 2 ngày đêm thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ cả 2 nghi phạm. Tại cơ quan công an, Quỳnh và Phú khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời cho biết sau khi gây án, họ vứt dao để phi tang, không ngờ vẫn bị bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.



Ngày 1/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn đã tạm giữ hình sự 2 nghi phạm trên về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Theo Công an Nhân dân