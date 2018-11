Hai thanh niên phá cửa phòng trọ của bạn để giúp tẩu tán ma túy

Chiều 27/11, tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Huế vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Cao Phú (sinh năm 1995, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế) về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng ma túy Cao Phú

Trước đó, trong lúc tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng công an phát hiện Phú tàng trữ trên người 7 gói ma túy Ketamin và 11 viên ma túy tổng hợp.

Điều đáng nói, trong lúc Phú bị bắt giữ, hai đối tượng Phan Phúc Hưng (sinh năm 2000), Hoàng Ngọc Trung Hiếu (sinh năm 1997, cùng trú tại thị xã Hương Trà) tiến hành phá khóa định đột nhập vào phòng trọ của Phú thì bị lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Huế phát hiện, đưa về trụ sở làm việc. Tiến hành kiểm tra tại phòng trọ của Phú, công an phát hiện thêm 88 viên ma túy tổng hợp (loại MDMA), 18 gói ma túy loại Ketamin.

Công an mở rộng điều tra, làm rõ vụ án ma túy

Quá trình đấu tranh khai thác, Hưng và Hiếu khai nhận, sau khi phát hiện Phú bị bắt giữ về hành vi tàng trữ ma túy, hai thanh niên kể trên tìm đến phòng trọ của Phú để giúp đối tượng này phi tang, tẩu táng số ma túy tàng trữ bên trong.

Hiện, vụ án tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát điều ra Công an thành phố Huế mở rộng điều tra, làm rõ.

Ngọc Văn