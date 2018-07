Hai thanh niên tấn công công an, 'giải cứu' đồng bọn

Ngày 27/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã bắt giữ Bùi Quang Hiển (34 tuổi, ngụ quận 1, TP Hồ Chí Minh), Hà Quốc Chi (39 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.Theo cơ quan Công an: Lúc 3h ngày 22/7, tại căn nhà thuộc phường 2, TP Vũng Tàu, Công an TP Vũng Tàu đã bắt quả tang Hiển, Chi và 8 đối tượng khác về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Trong khi lực lượng Công an tiến hành khám xét và thu giữ tang vật thì Hiển và Chi đã đập vỡ kiếng.Sau đó, Hiển và Chi tấn công lực lượng thi hành công vụ làm đồng chí Đỗ Hồng Ngọc (Cán bộ Đội CSĐTTP về ma túy) bị thương ở ngón trỏ bàn tay phải, đồng chí Trương Văn Sơn (Cán bộ đội Cảnh sát trật tự) bị thương ở cánh tay phải. Tang vật thu giữ gồm: 1 gói chất bột màu xanh lá cây, 3 đoạn cây gỗ, 1 bộ loa nghe nhạc và 41 triệu đồng.

Theo Công an Nhân dân