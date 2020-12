Hai trung tá Công an Đồng Nai bị đình chỉ công tác

Quảng cáo

Quyết định được Công an Đồng Nai đưa ra ngày 11/12 để thanh tra, xác minh nội dung video tố cáo trung tá Mão (Đội trưởng Cảnh sát giao thông - Cảnh sát trật tự Công an huyện Trảng Bom) và trung tá Khanh (Đội phó) "can thiệp xe vi phạm".

Trước đó tối 4/12, trên mạng xuất hiện nhiều video có nội dung khi cảnh sát trật tự xử lý xe vi phạm đã bị lãnh đạo đội gọi điện can thiệp bỏ qua. Hình ảnh thể hiện một cảnh sát trật tự chặn người chạy xe ba gác ở khu nghĩa địa Sông Trầu (huyện Trảng Bom) yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Tài xế nói: "Xe em gửi anh Mão rồi". Nam cảnh sát tiếp lời: "Đã gửi anh Mão thì gọi điện đi. Chúng tôi đi làm ở đây mà ông cứ ỷ gửi mấy trăm nghìn một tháng là đi nghênh ngang, chạy ngoài đường loạn hết cả lên...".

Ở một đoạn khác, tài xế ba gác bị cảnh sát chặn lại cũng gọi điện xin xe và nói "đóng hai bên một triệu. Đã gửi mấy năm rồi". Những hình ảnh tố cáo chưa được xác định quay vào thời gian nào. Sau 5 giờ đăng, các video trên đã được gỡ.

Trước ngày các video phát tán, Công an huyện Trảng Bom đã điều động hai cán bộ trong Đội Cảnh sát giao thông - Cảnh sát trật tự về Đội tổng hợp. "Ban giám đốc chỉ đạo thanh tra làm rõ nội dung video, khi nào có kết luận chúng tôi sẽ thông tin", một lãnh đạo Công an Đồng Nai nói.

Cuối năm 2019, một cảnh sát giao thông Đội 2 Phòng Cảnh sát giao thông Đồng Nai cũng quay video tố cáo lãnh đạo đội gọi điện can thiệp khi xử lý xe vi phạm. Qua thanh tra, Bộ Công an xác định sự việc là có thật. Bảy tháng trước, Công an Đồng Nai đã giáng chức trung tá Phạm Hải Cảng (Trưởng đội 2), cảnh cáo trung tá Phan Cẩm Tú (Phó đội 1). Cả hai bị điều chuyển sang Phòng Cảnh sát cơ động.

