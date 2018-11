Hai vợ chồng bị đối tượng bịt mặt lẻn vào nhà chém lúc rạng sáng

Thông tin ban đầu từ phía người thân nạn nhân cung cấp, vào lúc 2h40 phút ngày 31/10, khi ông Tô Văn Tùng (59 tuổi) và vợ là bà Đặng Thị Tươi (59 tuổi) ở thôn 3, xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đang ngủ thì nghe có tiếng động, có người đi lại.

Lúc này, ông Tùng đang ngủ ở nhà trên nghĩ rằng bà Tươi (ngủ ở nhà dưới) đi lên nhà để lấy quần áo đi chợ đêm. Ô ng Tùng lên tiếng hỏi "cái gì đấy" thì bị đối tượng trên dùng hung khí chém liên tiếp vào đầu, mặt. Vừa chống đỡ với các đòn chém liên tiếp của đối tượng, ông Tùng vừa tri hô thì bà Tươi dưới nhà chạy lên cũng bị đối tượng chém 2 nhát rồi bỏ chạy.

Hiện trường ngôi nhà - nơi xảy ra sự việc

Hai ông bà sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương. Do ông Tùng bị thương nặng nên được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, điều trị.

bịt mặt Theo mô tả của ông Tùng thì hung thủ mặc áo chống nắng caro,, bên trong mặc áo thun màu tối, dáng người thấp nhỏ. Ngoài bị đối tượng chém trọng thương, tài sản trong gia đình không bị mất đi thứ gì.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Hùng Sơn - Trưởng Công an xã Quảng Thái xác nhận thông tin trên. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo của gia đình nạn nhân, Công an xã Quảng Thái, Công an huyện Quảng Xương đã có mặt tại hiện trường. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý.

Hoàng Lam