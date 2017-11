Hai vợ chồng giáo viên tử vong tại nhà riêng

Ngày 19/11, ông Phan Chuyển, Chủ tịch UBND xã Hương Giang (huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 vợ chồng giáo viên tử vong bất thường tại nhà riêng.Theo ông Chuyển, khoảng 20h ngày 18/11, người thân gia đình phát hiện bà Nhung (50 tuổi) đột ngột tử vong trong nhà không rõ lý do.Thời điểm này, ông Dũng là chồng bà Nhung (51 tuổi) vẫn ở trong nhà. Khi mọi người trong gia đình đang tập trung lo hậu sự cho bà Nhung thì phát hiện ông Dũng tử vong trong tư thế treo cổ ở sau vườn nhà.Theo công an, qua khám nghiệm ban đầu, bà Nhung bị tử vong do bị siết cổ, còn ông Dũng tử vong do treo cổ tự tử. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn gia đình.Hai nạn nhân đều là giáo viên đang công tác tại địa phương. Gia đình ông Dũng có 3 người con, 2 người đang công tác tại TP.HCM, con trai út trong quân ngũ.

Theo Zing