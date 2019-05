Hàng chục con bạc bị tóm gọn khi say sưa sát phạt

Ngày 13/5, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Văn Chiến (SN 1972, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) để điều tra về hành vi ‘Tổ chức đánh bạc”.

Trong đường dây này, công an còn tiến hành tạm giữ hình sự 13 đối tượng để điều tra về hành vi “đánh bạc”. Ngoài ra, tiến hành xác minh thêm 27 người có liên quan đến đường dây cờ bạc này để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Đối tượng Lê Văn Chiến. Ảnh CA

Trước đó, chiều 10/5, Công an huyện Củ Chi bắt quả tang Lê Văn Chiến tổ chức đánh bạc tại ấp 1, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TPHCM. Thời điểm bắt quả tang, có hàng chục người đang sát phạt.

Công an đã thu giữ nhiều tang vật như 115 triệu đồng trên chiếu bạc, 206 triệu đồng trong người các con bạc. Ngoài ra, thu giữ 3 xe ô tô và 45 xe gắn máy…

Liên quan đến cờ bạc, trước đó ngày 22/4, Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM đã bắt tạm giam Cao Văn Tơ (56 tuổi, nghệ sỹ hài Hồng Tơ) để điều tra về hành vi “Đánh bạc”.

Cơ quan CSĐT-Công an TPHCM còn khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Giáp Thành Tây. Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Hậu, Trần Văn Hùng, Nguyễn Văn Hữu và Dương Hoàng An để điều tra cùng về tội "đánh bạc".

Theo Công an TPHCM, chiều 17/4, Công an quận Tân Phú đã bắt quả tang các đối tượng trên đang đánh bài ăn tiền tại quán cà phê Nhớ Kỷ Niệm của nghệ sỹ hài Hồng Tơ (đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú).

Qua khám xét, công an thu giữ tang vật thu giữ gồm: 3 hột xí ngầu, 2 bộ bài tây chưa sử dụng, 1 bộ bài tây đã qua sử dụng, 1 cái tô, 1 tấm khăn vải trắng, 40 viên đá sỏi, 8 quân cờ tướng và 14,8 triệu đồng tiền thu giữ trên chiếu bạc.





Văn Minh