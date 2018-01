Hàng chục 'dân chơi' phê ma túy trong quán bar

Khoảng 1 giờ cùng ngày, hàng chục chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Biên Hòa) phối hợp với lực lượng Cảnh sát bảo vệ, cơ động (Công an tỉnh Đồng Nai) ập vào nhà hàng bia (có tên gọi khác là bar H5) tại địa chỉ K30, đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa.Tại đây hàng trăm thanh niên đang lắc lư trong tiếng nhạc, có biểu hiện phê ma túy. Tại hiện trường lực lượng Công an đã thu giữ 1 gói ma túy tổng hợp, 1 gói ma tuý dạng cỏ, thuốc lắc...Tại thời điểm kiểm tra có gần 220 người trong quán bar. Lực lượng Công an đã yêu cầu toàn bộ số người này về trụ sở Công an thành phố Biên Hoà để kiểm tra ma túy. Qua test nhanh, có 80 người dương tính với chất ma túy. Hiện Công an thành phố Biên Hòa đang tạm giữ 80 người này để lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.Trước đó, ngày 31/12/2017 cũng tại quán bar H5, lực lượng Công an đã kiểm tra và phát hiện trên 130 người dương tính với chất ma tuý. Hiện vụ việc đang được Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục triều tra, xử lý theo quy định.

