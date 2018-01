Hàng loạt ô tô ở chung cư Hà Nội bị vặt gương

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 4h sáng nay, 31/1, tại khu vực tòa nhà Gemek Tower (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội).

Cũng theo nguồn thông tin này, nhiều xe ô tô bị một số đối tượng bẻ trộm gương, camera, logo,… khi để trong khu vực sân của tòa nhà.

“Trong khu vực sân của tòa nhà có bảo vệ trông và nộp phí trông giữ xe hàng tháng cho Ban quản lý nhưng không hiểu tại sao lại xảy ra việc này” – một người dân cho biết.

Hình ảnh chiếc xe ô tô bị bẻ gương. Ảnh chụp màn hình.

Cũng theo người dân, ngay sau khi sự việc xảy ra họ đã trình báo sự việc tới cơ quan công an.

Chiều cùng ngày, PV trao đổi với một cán bộ công an xã An Khánh về vụ việc nêu trên. Tuy nhiên, phía công an xã cho biết chưa hề nhận được thông tin trình báo nào của người dân về việc ô tô bị kẻ trộm lấy gương, camera, logo tại khu vực tòa nhà trên.

Thanh Hà