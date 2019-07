Hàng trăm chiến sỹ Bộ Công an đột kích 'thánh địa' người Trung Quốc ở Hải Phòng

TPO - Khoảng 13h chiều ngày 27/7, hàng trăm cán bộ chiến sỹ thuộc Bộ Công an và các lực lượng Công an TP Hải Phòng bất ngờ ập vào khu đô thị Our City-nơi được coi "thánh địa" của người Trung Quốc tại Hải Phòng.