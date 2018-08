Hành trình gây án của kẻ sát nhân giết dã man 3 người nhà vợ

Sáng 16/8, nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang vừa khen thưởng 4 tập thể gồm Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang, Phòng kỹ thuật hình sự, Công an huyện Châu Thành và Công an xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành) vì đã lập thành tích xuất sắc trong khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra ngày 13/8, tại ấp 4 (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành).

Văn bản Báo cáo của Công an Tiền Giang về vụ án (Ảnh: Đức Thịnh).

Trước đó, vào khoảng 6h ngày 13/8 ông Đinh Văn Trung (SN 1971, ngụ ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đi nuôi bệnh mẹ ruột ở bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang về nhà tại ấp 4 xã Tam Hiệp thì phát hiện vợ là Lê Thị Thanh Hoa (SN 1974), con ruột là Đinh Thị Ngọc Ngân (SN 1994) ngụ cùng địa chỉ đã tử vong trong nhà, cháu ngoại Phan Ngọc Anh (SN 2013, con của nạn nhân Ngân) cũng đã tử vong ngoài vườn. Riêng Đinh Thị Ngọc Ánh (SN 2001) con thứ của ông Trung may mắn sống sót.

Nhận được tin báo, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Tiền Giang kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp công an huyện Châu Thành cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường để điều tra xác minh làm rõ.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi ba nạn nhân đều chết ngạt do bị siết cổ. Tại hiện trường cơ quan chức năng thu giữ bốn sợi dây dù màu xanh, một đơn ly hôn không ghi ngày và và có chữ ký của chị Ngân cùng một số đồ vật và tài liệu có liên quan.

Theo lời khai ban đầu của nạn nhân Đinh Thị Ngọc Ánh, vào đêm 12/8, cô và mẹ ngủ mỗi người một phòng còn chị gái của Ánh cùng con riêng và người chồng thứ 2 làNguyễn Đăng Khoa (SN 1987, ngụ ấp Tân Lập, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) ngủ chung tại một phòng khác.

Khoảng 3h sáng ngày 13/8, Ánh choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng ú ớ phát ra từ phòng mẹ mình nên bật dậy chạy sang xem tình hình. Tại đây, Ánh thấy anh rể đang đè mẹ mình nằm sấp và siết cổ từ phía sau bằng một sợi dây lên lao vào đẩy Khoa để cứu mẹ. Người đàn ông này liền buông bà Hoa ra dùng tay bóp cổ và vật Ánh ngã xuống đất và bóp cổ tới khi nạn nhân ngất đi.

Tỉnh dậy, Ánh thấy mẹ nằm bất động trên giường nên ráng vùng dậy kêu cứu nhưng bị Khoa vật sấp xuống giường rồi dùng dây dù trói hai tay ngược về phía sau, đầu dây còn lại buộc vào hai chân của cô gái sau đó đưa nạn nhân về phòng đóng cửa, bỏ ra phòng khách.

Khoảng 30 phút sau bên ngoài không còn tiếng động nên Ánh dùng tay tự cở trói và chạy sang phòng mẹ tìm điện thoại gọi cho cha ruột là ông Đinh Văn Trung cầu cứu. Lúc này Khoa đã rời khỏi hiện trường và bỏ trốn.

Khi trở về nhà, ông Đinh Văn Trung kiểm tra lại tài sản trong gia đình thì phát hiện, báo mất một xe môtô 2 bánh nhãn hiệu Future biển số 63B3-465.66 của chị Ngân, một điện thoại di động Iphone 6S (điện thoại của chị Ngân), số tiền 13,7 triệu đồng, một chiếc nhẫn 2 chỉ vàng 24K, một sợi dây chuyền khoảng 5 chỉ vàng 24K (của bà Hoa)...

Căn cứ kết quả khám nghiệm và điều tra tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Đăng Khoa là đối tượng trực tiếp ra tay sát hại bà Hoa, chị Ngân và cháu Ngọc Anh. Phòng cảnh sát hình sự đã nhanh chóng tập trung lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và công an huyện Châu Thành tiến hành xác minh truy bắt Khoa. Đến 11g15 ngày 14/8 tổ trinh sát phòng cảnh sát hình sự phát hiện và bắt giữ Khoa ở ấp 2, xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Hiện trường vụ thảm án khiến 3 người trong gia đình tử vong (Ảnh: Đức Thịnh).

Qua làm việc tại cơ quan công an bước đầu Khoa khai nhận do nghĩ vợ là chị Ngân ngoại tình và cha mẹ vợ ép phải ly hôn nên khoảng 7h ngày 12/8 Khoa nảy sinh ý định giết Ngân và chạy xe đến tiệm tạp hóa gần khu vực trường quân sự mua 11 mét dây dù màu xanh để trong cốp xe.

Khi về nhà thì thấy Ngân chạy xe AirBlade biển số 63B3-465.69 ra khỏi nhà, do Khoa có cài định vị trên xe nên biết Ngân có đến một căn nhà ở xã Tân Mỹ Chánh TP.Mỹ Tho đến 17h cùng ngày thì Ngân về.

Đến 22h cùng ngày, Khoa và Ngân vào phòng ngủ, Khoa định quan hệ tình dục nhưng Ngân không đồng ý nên Khoa ra ngoài nhà trước uống rượu một mình. Sau khi uống khoảng nửa xị rượu, Khoa lấy dao cắt sợi dây dù ra làm hai, một nửa để ở hành lang một nửa treo làm dây thòng lọng trên tàu dừa trước nhà cách đó khoảng 8 mét. Đến khoảng 0h30 Khoa vào buồng ngủ ẵm bé Ngọc Anh ra ngoài cây dừa dùng dây dù sát hại nạn nhân nhỏ tuổi rồi lấy mền bông màu xanh đắp lại.

Sau đó Khoa lấy nửa sợi dây dù còn lại ở hành lang đi xuống bếp lấy thêm con dao rựa cán gỗ rồi vào phòng ngủ siết cổ vợ trong khi nạn nhân đang ngủ. Chưa dừng lại, Khoa tiếp tục vào phòng mẹ vợ để ra tay giết người. Sau khi bóp cổ em vợ nhưng nạn nhân không chết, Khoa đã trói thiếu nữ này lại vào nói: "em im đi rồi anh tha, anh giết chị em rồi anh tự sát chứ không để công an bắt”.

Ra tay giết 3 người xong, Khoa đi mở nhạc, lục lấy một số tài sản rồi sử dụng xe Future 63B3-465.66 chạy đến khu vực Cai Lậy uống 17 viên thuốc ngủ Seduxen và nằm ngủ bên lề đường cặp mé sông gần trường bắn quân sự thuộc xã Phú Cường huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang.

Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa được đưa đến bệnh viện để được theo dõi (Ảnh: Đức Thịnh).

Đến khoảng 12h ngày 13/8 Khoa tỉnh dậy. Đối tượng chạy xe theo đường tỉnh 865 thuộc xã Mỹ Thạnh Bắc huyện Cai Lậy mua một bịch thuốc cỏ cháy và một chai nước suối rồi sau đó vào một căn nhà hoang thuộc ấp 3 (xã Thạnh Lộc) uống bịch thuốc cỏ cháy và ngủ tiếp. Đến khoảng 12h ngày 14/8 Khoa tỉnh dậy chạy xe trên tỉnh lộ 865 đến khu vực ấp 2, xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Cơ quan CSĐT (PC45) cũng đã khởi tố vụ án giết người, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra cơ quan chức năng tạm giữ trên người Khoa một điện thoại di động một điện thoại hiệu Iphone 6S, một giấy tờ mang tên Nguyễn Đăng Khoa đồng thời thu giữ vật chứng một gói thuốc trừ cỏ nhãn hiệu SIFATA 36WP khối lượng tịnh 100 gam đã được mở, bên trong vẫn còn thuốc (thuốc dạng bột màu trắng đục), một chai nước suối hiệu AQUAFINA thể tích 500 ml có nắp đậy bên trong có chứa nước màu trắng đục và một vỉ thuốc ngủ 10 viên đã bóc vỏ hiệu Seduxen.

Do Khoa uống thuốc ngủ và thuốc cỏ cháy nên được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang sau đó đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị.

Đức Thịnh