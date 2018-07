Hành trình triệt phá tổ chức khủng bố ở TPHCM

Công an TPHCM cho biết, phương thức thủ đoạn của các đối tượng này rất tinh vi, kín đáo thông qua các ứng dụng mạng xã hội, giả danh công an để gây ra bất ổn, vu cáo cho lực lượng chức năng. Trong đó, nhóm này chuẩn bị 8 trái nổ để cho nổ trụ sở công an và nhà riêng cán bộ.