Hành trình vây bắt nhóm lừa đảo hàng chục tỷ đồng qua Facebook

Ngày 28/4, trao đổi với Tiền Phong, Trung tá Nguyễn Hữu Cường – Phó Trưởng Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, ngay khi thông tin vụ nhóm thanh niên bị bắt giữ khi lừa đảo hàng chục tỷ đồng được đăng tải trên báo chí, rất nhiều người dân đã đến trụ sở công an để trình báo vụ việc.

Theo đó, từ năm 2017, Công an thành phố Vinh nhận được tin báo của người dân về việc, họ bị lừa rất nhiều tiền bằng thủ đoạn chiếm Facebook người quen. Đến cuối năm 2018, đơn vị này đã tiếp nhận hơn 50 tin báo về trình trạng này.

Từ những ngày đầu tiếp nhận tin báo, cảnh sát vào cuộc xác minh thì phát hiện, những đối tượng lừa đảo chủ yếu ở các địa bàn khác và việc chuyển tiền đều thông qua dịch vụ Internet Banking. Tài khoản các đối tượng đưa ra để bị hại chuyển tiền vào thì sau khi nhận được tiền thì chúng hủy ngay.

Xác minh thì các tài khoản này được mua bán trên mạng và thực tế chủ tài khoản không liên quan. Những dấu vết mà các đối tượng lừa đảo này để lại rất mơ hồ khiến công tác điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Tang vật chuyên án.

Cuối năm 2018, Công an TP Vinh xác lập chuyên án 229N để điều tra, triệt phá. Để chuyên án sớm có kết quả, Công an TP Vinh đã đặt vấn đề với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an xin được giúp đỡ trong quá trình điều tra. Qua đó, Ban chuyên án đã dựng lên được chân dung ổ nhóm lừa đảo qua mạng xã hội này là một nhóm thanh niên, tập trung tại tỉnh Quảng Trị.

“Sau khoảng 6 tháng điều tra, cuối tháng 4/2019, Ban chuyên án phát hiện các đối tượng này tập trung về Đà Nẵng để hội ngộ và tiếp tục hành vi lừa đảo. Kế hoạch vây bắt được vạch ra. Một tổ cảnh sát được cử vào Đà Nẵng trước để xác định sơ bộ ban đầu, thu hẹp điểm hoạt động của các đối tượng này. Sau đó, tổ thứ 2 tiếp tục vào và phối hợp với các lực lượng khác, chia thành 4 nhóm ập vào 4 nhà trọ, nhà nghỉ trên địa bàn TP Đà Nẵng bắt gọn 13 đối tượng, tất cả đều là người Quảng Trị. Thời điểm cảnh sát ập vào, các đối tượng này đang lừa một người phụ nữ ở Đà Lạt và người này đã chuyển 30 triệu đồng”, Trung tá Nguyễn Hữu Cường cho biết thêm.

Tại hiện trường, công an thu giữ 750 triệu đồng, 8 viên hồng phiến, nhiều ổ cứng, máy vi tính, điện thoại, thẻ ATM…để phục vụ hoạt động lừa đảo.

Trung bình mỗi nạn nhân bị các đối tượng lừa 5 - 10 triệu, có người bị lừa hơn 300 triệu đồng.

Nói về thủ đoạn của các đối tượng, Trung tá Nguyễn Hữu Cường cho biết: “Các đối tượng này lên mạng xã hội, dò mật khẩu Facebook người khác bằng kinh nghiệm rồi nghiên cứu mối quan hệ giữa chủ Facebook với những người khác thông qua các tin nhắn trò chuyện. Sau đó, chúng chiếm quyền sử dụng bằng cách thay đổi mật khẩu rồi dựng lên màn kịch vay tiền, mượn tiền vì có việc cấp bách. Mỗi ngày, các đối tượng này có thể chiếm đoạt và lừa đảo 5 tài khoản. Trung bình, mỗi nạn nhân bị các đối tượng này lừa từ 50-100 triệu đồng, nhưng cũng có nhiều nạn nhân bị lừa hơn 300 triệu đồng”.

“Người bị hại thì rất nhiều, ngẫu nhiên, bất kể ở tỉnh thành nào trong cả nước, thậm chí là người ở nước ngoài. Bước đầu cơ quan điều tra nhận định, nhóm này đã chiếm đoạt được hàng chục tỷ đồng sau nhiều năm hoạt động”, Trung tá Nguyễn Hữu Cường nói thêm.

Từ khai nhận ban đầu của các đối tượng, CQĐT xác định ổ nhóm này hoạt động theo một “dây chuyền” chuyên nghiệp hóa, phân chia nhiệm vụ cụ thể. Một đối tượng chuyên đi hack Facebook rồi nhắn tin lừa đảo, sau khi nạn nhân chuyển tiền thì một đối tượng khác chuyên đi “rửa tiền” bằng nhiều cách. Số tiền chiếm đoạt được, các đối tượng ăn chia theo công sức và nhiệm vụ được giao. Đối tượng trực tiếp rút tiền thì được 5%, đối tượng trung gian thì được 10%, số còn lại là của đối tượng hack Facebook và trực tiếp lừa được bị hại.

Nguyễn Hữu Tiến (áo đen) được xác định là kẻ cầm đầu.

“Trong số 13 đối tượng thì đối tượng Nguyễn Hữu Tiến (SN 1995, trú khu phố 1, phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) được xác định có vai trò cầm đầu. Tiến không có nghề nghiệp ổn định và hoạt động tội phạm chuyên nghiệp. Qua sao kê trong máy điện thoại và máy tính của Tiến thì cảnh sát phát hiện có gần 400 tài khoản đã bị đối tượng này hack. Và lượng tiền chuyển khoản giao dịch cũng lên đến 10 tỷ đồng”, Trung tá Cường thông tin.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Hữu Tiến cùng 12 đối tượng khác để điều tra về hành vi lừa đảo qua mạng internet.

Công an TP Vinh thông báo ai là nạn nhân của nhóm đối tượng lừa đảo này thì liên hệ theo số điện thoại 0936.237.999, gặp điều tra viên Trần Hồng Hà.

Cảnh Huệ