'Hậu' chuyên án Năm Cam, các điều tra viên lạm quyền: Tướng Thành đã nói gì?

Ngày mai (5/3), Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an sẽ tổ chức xin lỗi 2 doanh nhân tại Hội trường Cty CP XS TM Hưng Thịnh ở Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trong văn bản phát đi, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, về việc kiểm tra xác minh đơn của ông Bùi Mạnh Lân (Chủ tịch HĐQT Cty CP SX TM Hưng Thịnh), ông Phạm Văn Hưởng ((Phó Tổng giám đốc Cty CP SX TM Hưng Thịnh), yêu cầu Công an tỉnh Tiền Giang xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại về việc khởi tố bắt tạm giam 2 ông.

9h sáng 5/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an sẽ tổ chức xin lỗi 2 doanh nhân tại Bình Dương.

Cơ quan CSĐT cho hay, ông Bùi Mạnh Lâm, ông Phạm Văn Hưởng bị tạm giam trái pháp luật, trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 18/9/2000 tại Cty gas Bình Dương, đã được Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố ngày 3/4 /2003, trong đó khởi tố 5 bị can điều tra.

Công an tỉnh Tiền Giang điều tra và sau đó ông Bùi Mạnh Lân đã bị tạm giam dù không có lệnh tạm giam hợp pháp từ ngày 7/5/2003 đến ngày 11/6/2003 và từ ngày 27/8/2003 đến ngày 1/9 2003, tổng cộng là 41 ngày. Ông Phạm Văn Hưởng bị tạm giam không có lệnh tạm giam hợp pháp từ ngày 7/5/2003 đến ngày 7/7/2 003, tổng cộng 63 ngày.

Cũng theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, ông Lân và ông Hưởng thuộc trường hợp được xem xét, giải quyết theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước năm 2017. Bộ Công an thay mặt cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tổ chức buổi công khai xin lỗi hai ông này.

Đề cập vụ án này, ông Nguyễn Việt Thành (Trưởng Ban chuyên án Năm Cam và đồng phạm), từng thừa nhận công khai với báo chí: “Tôi tự thấy điều hành công viêc còn khiếm khuyết, không am hiểu luật, thông qua điều hành một số vụ án và ở 1 số cuộc họp. Tôi xấu hổ, nhưng cũng xác định rõ muốn khắc phục là cầu thị và cầu thị. Vụ Lân (Bùi Mạnh Lân – Pv) là 1 minh chứng”.

Theo nội dung vụ án, khi thúc chuyên án Năm Cam, Bộ Công an tiếp tục điều tra mở rộng một số vụ án có dấu hiệu liên quan đến các băng nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó có vụ gây rối trật tự công cộng tại Cty Gas Bình Dương, ở Khu công nghiệp Đồng An do Cty CP SX TM Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

Tháng 4/2003, ông Nguyễn Văn Nên (Trưởng phòng CSĐT Công an Tiền Giang) ký lệnh bắt khẩn cấp ông Lân, ông Hướng về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ông Lân và ông Hướng đã gửi đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra vụ án của một số cán bộ Công an tỉnh Tiền Giang, đơn được gửi đến các cơ quan tố tụng trung ương.

Ngày 7/6/2011, Cục điều tra hình sự Viện KSND tối cao khởi tố bị can đối với 3 cán bộ Công an tỉnh Tiền Giang tham gia giải quyết vụ gây rối.

Sau đó 3 cán bộ này là Ngô Thanh Phong (nguyên Trưởng phòng CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang) bị phạt 3 năm tù giam; Phạm Văn Út (nguyên Thủ quỹ, thủ kho tang vật Công an tỉnh Tiền Giang) 1 năm tù giam – cùng tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, ông Nguyễn Văn Nên (nguyên Trưởng phòng CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang) được tạm đình chỉ xét xử và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với ông Nên, khi nào khỏi bệnh sẽ xét xử sau.

Cũng liên quan tới vụ gây rối trật tự công cộng tại Cty Gas Bình Dương, ông Nên và Nguyễn Tuyến Dũng (nguyên điều tra viên cao cấp, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang) phát hiện ra ông Lân có vụ tranh chấp dân sự giữa Cty ông Lân và vợ chồng ông Nguyễn Văn Cư cùng bà Huỳnh Thị Thu. Ông Nên và ông Dũng đã lạm quyền xử lý luôn.

Ông Dũng bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. Do ông Nguyễn Văn Nên đang điều trị bệnh tâm thần nên CQĐT đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra.

