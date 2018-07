Hậu Lóng Luông rất phức tạp

Phó GĐ Công an tỉnh Sơn La, đại tá Phùng Tiến Triển đánh giá: “Chúng tôi đã chặn được Tráng A Tàng (tức vụ án Tàng Keang Nam trước đó-P.V), chặn được các toán vũ trang… Đã chặt được các mắt xích nhưng nếu có kẻ thay thế thì mắt xích đó hoạt động bình thường. Ban GĐ công an tỉnh sẽ phải tiếp tục xây dựng kế hoạch chi tiết, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”.

Phó GĐ Công an tỉnh Sơn La cũng cho biết, sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để tiếp tục thực hiện việc khoan hồng với tội phạm. Theo đó, các đối tượng đang “hoạt động trên rừng” nếu giao nộp vũ khí, đầu thú sẽ được về với gia đình, không bị giam ngay. Họ cũng có thể được giảm 1 khung hình phạt như từ tử hình xuống chung thân; chung thân xuống án có thời hạn…

Tiếp đến, công an cũng sẽ đề nghị tỉnh đầu tư, có giải pháp đồng bộ để phát triển địa phương; tạo môi trường lành mạnh, chuyển hóa mục tiêu; làm hình ảnh ma túy và tội phạm ma túy tránh xa người dân, hướng thiện cho họ…

Nhóm P.V