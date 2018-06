Hé lộ chi tiết vụ tiêu diệt 2 trùm ma túy trong 'thủ phủ' Lóng Luông

Lóng Luông - thủ phủ ma túy Sơn La

Sáng 29/6, Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết chuyên án 18TN và 19TN, bắt các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại bản Lũng Xá và Tà Dê, thuộc xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (tỉnh Sơn La). Dự hội nghị có Bộ trưởng Công an – thượng tướng Tô Lâm.

Theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La cho biết, sau nhiều tháng thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và Thường trực tỉnh ủy Sơn La, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường kiểm soát, phòng ngừa đấu tranh chống ma túy và tội phạm ma túy.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt giữ 768 vụ, 1.036 đối tượng phạm các tội về ma túy; thu giữ 31,5kg heroin; 34 nghìn viên ma túy tổng hợp; 31kg lượng thuốc phiện; vận động và truy bắt được 38/121 đối tượng truy nã.

Trong đó, địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ là địa bàn nóng nhất về ma túy được Công an Sơn La tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa. Sau hơn 2 tháng tập trung lực lượng, đến ngày 29/6 Công an tỉnh Sơn La và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã phá thành công 2 chuyên án.

Tang vật cảnh sát thu giữ sau khi tiêu diệt 2 tram ma túy.

Ngày 27/6, tại bản Tà Dê (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ có trang bị xe đặc chủng tổ chức bao vây, tấn công hai địa điểm là nhà của Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983, quê xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1984).

Đây là hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bị Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh phát lệnh truy nã. Tuân và Thuận trốn về bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La) và lôi kéo một số đối tượng truy nã ở nơi khác đến làm gây mất tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Sau nhiều giờ bao vây, ngày 28/6 lực lượng chức năng đã nổ súng tiêu diệt Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, bắt ba đối tượng.

Cơ quan công an cũng thu giữ tại nhà Nguyễn Văn Thuận 4 súng quân dụng, 415 viên đạn, 3 quả lựu đạn, 7 bình ga và đang phong tỏa nhà Nguyễn Thanh Tuân để kiểm tra, thu hồi vũ khí, tang vật.

Ông trùm qua lời kể chủ tịch xã Sáng 29/6, một ngày sau kết thúc cuộc đọ súng giữa hàng trăm cảnh sát tiêu diệt 2 trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận, khu vực này tiếp tục được phong tỏa. Một lãnh đạo UBND huyện Vân Hồ (Sơn La) cho biết, khu vực nơi diễn ra cuộc vây bắt, tiêu diệt băng nhóm tội phạm ma túy vẫn đang được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt. Ngoài lực lượng chức năng, chưa ai được vào trong bản, tuy nhiên cuộc sống của người dân địa phương được thông báo, sơ tán trước đó đã sinh hoạt bình thường trở lại. Còn Chủ tịch xã Lóng Luông - ông Tếnh A Chìa cho biết, hơn 3 năm trước, dân bản Tà Dê phản ánh về 2 người đàn ông lạ mặt là Nguyễn Thanh Tuân (35 tuổi, ở Hà Nội) và Nguyễn Văn Thuận (34 tuổi, trú huyện Mộc Châu) tới cư trú. Nơi các đối tượng trú ngụ và diễn ra cuộc vây giáp. Ảnh: VNE Tại bản Tà Dê, Tuân đã mua lại căn nhà cấp 4 của một hộ dân địa phương và sau đó khu vực này cũng thường xuất hiện nhiều thanh niên lạ mặt. Theo lời kể của ông Chìa, Tuân chưa bao giờ xuất hiện, kể cả trong các cuộc họp bản. Còn Thuận sống cùng người thân cách ngôi nhà khác cách. Ngày thường, Thuận vẫn qua lại với dân làng trong các cuộc lễ, đám. Anh ta ít gây rối nhưng có mối quan hệ rộng với nhiều đối tượng ở địa phương. Chủ tịch xã Lóng Luông cũng cho biết, sau khi xác minh, chính quyền địa phương nắm được Tuân mang lệnh truy nã. Ngay sau đó, UBND xã tổ chức họp dân rồi gửi văn bản yêu cầu rời khỏi địa bàn nhưng Tuân không chấp hành.

Thủ tướng gửi thư khen

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa gửi Thư khen Bộ Công an và công an các đơn vị, địa phương như: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Sơn La đã triệt phá thành công 2 chuyên án đấu tranh với các đối tượng ma túy đặc biệt nguy hiểm.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được báo cáo, ngày 27/6, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động phá thành công 2 chuyên án đấu tranh với các đối tượng ma túy đặc biệt nguy hiểm tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Cùng với đó, lực lượng công an đã tiêu diệt các đối tượng sử dụng vũ khí chống trả quyết liệt lực lượng làm nhiệm vụ; bắt giữ các đối tượng còn lại, thu giữ nhiều súng quân dụng và vật chứng của vụ án; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng vây bắt và nhân dân.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương Công an tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an đã dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm đặc biệt nguy hiểm, lập chiến công xuất.

Đối tượng chống đối cảnh sát trong quá trình tiêu diệt 2 tram ma túy bị bắt giữ. Ảnh: Vov.vn

Thủ tướng đề nghị Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sơn La; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; làm tốt công tác vận động quần chúng nhân dân, sớm ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn và các địa bàn giáp ranh.

