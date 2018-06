Hé lộ cuộc điện thoại từ ngôi nhà 'ông trùm' ma túy ở Lóng Luông

Ngày 29/6, Công an tỉnh Sơn La chính thức thông tin về việc sử dụng hàng trăm chiến sĩ, xe bọc thép, vũ khí tiến hành vây ráp, tấn công sào huyệt ma túy của các đối tượng truy nã nguy hiểm là Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Theo một cán bộ công tham gia trận đánh, trước khi các mũi đồng loạt tấn công vào sào huyệt của hai đối tượng, Công an Sơn La đã phối hợp với Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh nhiều viết thư kêu gọi, kiên trì, thuyết phục vận động 2 đối tượng ra đầu thú. Tuy nhiên, đối tượng Tuân và Thuận ngoan cố thách thức, ráo riết chuẩn bị các phương tiện, vũ khí chống đối, tuyên bố tử thủ với lực lượng Công an.

Thậm chí, trong ngày 28/6, cảnh sát tiếp tục mời mẹ của một trong những kẻ đang bảo vệ Tuân gọi điện thoại cho con trai bảo ra đầu thú. Trong cuộc điện thoại ngắn, kẻ này thông báo ông chủ đã bị tiêu diệt, trong hầm chỉ còn hắn và một kẻ khác.

Thông tin từ Công an tỉnh Sơn La cũng cho biết, nhà của các đối tượng được xây dựng kiên cố, có hầm thiết kế che chắn thành boongke, trong nhà tàng trữ nhiều vũ khí quân dụng, mìn, xăng, bình gas để chống đối lực lượng chức năng vây bắt.

Nhận được lệnh từ chỉ huy trận đánh, đồng loạt xe bọc thép, cảnh sát nổ súng tấn công. Lúc này, các bức tường chắn và một phần tường của các ngôi nhà bị đổ sập. Nhà chức trách cho bơm nước vào boong ke và hầm trú ẩn gây áp lực cho đối phương.

Sau nhiều tiếng đồng hồ tấn công, lực lượng công an đã xử lý được hai đối tượng chính Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận trong chuyên án và đồng thời các đối tượng khác, bắt sống 3 đối tượng.

Tại nhà đối tượng Nguyễn Văn Thuận, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 3 quả lựu đạn, 4 vũ khí quân dụng, 415 viên đạn các loại, nhiều vỏ đạn, nhiều can to và tang vật khác. Tại 1 gian nhà của đối tượng Nguyễn Thanh Tuân, cơ quan Công an thu giữ được 6 khẩu súng quân dụng, hàng chục vỏ đạn…

Nhà của Nguyễn Thanh Tuân có nhiều bình gas, bình xăng khi đối tượng chống trả, lực lượng chức năng sử dụng vũ khí chiến đấu với đối tượng này thì khối lượng gas và xăng đã bùng phát và cháy.

Đáng chú ý, các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm này đã sử dụng súng tiểu liên AK, súng săn, súng ngắn và lựu đạn chống trả quyết liệt lực lượng chức năng.

Khi đường dây tội phạm ma túy bị phát hiện, cả 2 đối tượng bỏ trốn về bản Lũng Xá, Tà Dê, lợi dụng địa hình miền núi phức tạp để cát cứ, lôi kéo các đối tượng truy nã ở nơi khác tụ tập về mua bán ma túy, tự trang bị nhiều vũ khí quân dụng, khống chế người dân và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt.

Sau khi 2 trùm ma tuý bị tiêu diệt, 3 người khác bị bắt giữ, an ninh tại Lóng Luông vẫn bị kiểm soát.

Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận được xác định là hai bị can cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển 490 bánh heroin giấu trong bình gas ở Hà Nội bị công an triệt phá từ năm 2015. Trong đường dây ma túy này còn có tử tù Nguyễn Văn Tình từng trốn khỏi phòng biệt giam gây rúng động dư luận. Tuân và Thuận được xác định liên quan đến các vụ án buôn bán, vận chuyển ma túy lên đến 2.700 bánh heroin. Sau khi các vụ án bị triệt phá, Tuân và Thuận đã bỏ trốn và dạt về bản Tà Dê, xã Lóng Luông.

